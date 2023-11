Aux États-Unis, une femme a deux utérus et un bébé dans chaque

Une femme de l’Alabama née avec deux utérus est enceinte de jumeaux qui sont logés dans chacune de ses cavités utérines.

Kelsey Hatcher, 32 ans, qui raconte son histoire sur son compte Instagram «doubleuhatchlings» (double éclosion), sait depuis ses 17 ans que son utérus est «didelphe», c’est-à-dire qu’il possède deux cavités.

Selon les estimations, 0,3% des femmes environ sont dans ce cas.

C’est lors d’une échographie de routine réalisée à huit mois en mai que Mme Hatcher, déjà mère de trois enfants, a appris qu’elle portait non seulement des jumeaux, mais que chaque fœtus avait son propre utérus.

«On était époustouflés! Durant cette première échographie, on a BEAUCOUP rigolé», a-t-elle écrit sur Instagram.

«Le plus probable est qu’elle ait ovulé séparément et qu’un ovule soit descendu dans chaque trompe de Fallope», a expliqué sur la chaîne ABC Shweta Patel, la gynécologue-obstétricienne qui traite, Mme Hatcher, au Centre des mères et des enfants de l’Université de l’Alabama à Birmingham.

Il est vraisemblable, a-t-elle poursuivi, «que les spermatozoïdes soient remontés dans chaque utérus et que la fécondation ait eu lieu séparément».

Un utérus double est fréquemment associé un risque élevé de complications, mais ses trois premiers enfants sont nés en bonne santé et à terme.

Les grossesses dans les deux utérus sont extrêmement rares. L’intéressée dit que les médecins lui ont raconté qu’il y avait une chance sur 50 millions qu’une telle éventualité se produise.

Le cas le mieux connu s’est produit au Bangladesh en 2019 quand Arifa Sultana, alors âgée de 20 ans, avait donné naissance à deux bébés en bonne santé à 26 jours d’intervalle.

Kelsey Hatcher espère pouvoir donner naissance aux «bébés A et B» par les voies naturelles à la date d’accouchement estimée, le jour de Noël. Les deux vont pour l’instant très bien.

Les utérus pourraient se contracter à des moments différents, à des minutes, des heures voire des jours de distance. Kelsey et son mari Caleb savent qu’une ou deux césariennes pourraient être nécessaires.