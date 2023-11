L’administration de Valérie Plante se retrouve dans l’eau chaude mardi alors que la Commission municipale du Québec a annoncé qu’elle enquêtera sur la Ville de Montréal concernant des bouteilles de vin qui ont été facturées aux contribuables.

8 bouteilles de vin, pour un total d’environ 550 $, ont été facturées aux contribuables à la suite d'un souper de la mairesse de Montréal et des membres de son cabinet alors qu’ils se trouvaient à Vienne en avril dernier.

«La Commission municipale est beaucoup plus active présentement. Il y a une nouvelle garde qui est en charge et ils prennent leur rôle très au sérieux», analyse Thomas Mulcair à l’émission La Joute. Il se réjouit par ailleurs de la nouvelle attitude de la Commission municipale, qui permettra peut-être d’éviter, espère-t-il, une autre commission Charbonneau.

Mathieu Bock-Côté tient pour sa part à rappeler une nuance essentielle.

«Je distinguerais personnellement deux choses: est-ce qu’il s’agissait d’un repas officiel où, par exemple, il y avait des invités [honorables], et là, il ne faut pas avoir le principe du St-Hubert quand on est dans des visites officielles», argue-t-il.

«Si la Ville de Montréal décide d’inviter, elle invite et on ne va pas chipoter. S’il s’agit d’un souper privé, c’est autre chose. C’est toujours la distinction qu’il faut faire. Je redoute qu’on décide d’appliquer des critères de vie privée à des événements publics, donc des événements où faut pas avoir l’air ti-coune et ti-cass», fait-il encore valoir.

La jouteuse Yasmine Abdelfadel peine quant à elle à prédire les retombées politiques de cette affaire tant elles pourraient être lourdes à porter pour l’administration plante.

«J’espère que le vin était bon parce qu’il coûte cher. Il coûte cher pas juste d’un point de vue monétaire, mais il coûte cher politiquement. [...] C’est une saga qui n’est pas près de se terminer et ça, ça peut coûter très-très cher politiquement à la mairesse Plante», pointe-t-elle.

Écoutez l’avis complet des panélistes de La Joute dans la vidéo au début de l’article.