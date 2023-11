À la retraite depuis un an, Joe se demande combien d’argent un retraité peut-il gagner sans être imposé.

«Si je compte une personne seule qui a 65 ans et plus, et qui a droit au crédit pour pension, sans compter aucun autre crédit, la personne pourrait gagner 24 000$», détaille à l’émission À vos affaires la comptable professionnelle agréée Luce Morin.

Avec un revenu de 24 000$ ou moins, un citoyen québécois ne paie ainsi aucun impôt.

«Ce 24 000$ inclut quand même le RRQ [Régime de rentes du Québec], la pension de vieillesse», prévient toutefois Mme Morin. «Il faut déduire ça pour arriver à un total de 24 000$.»

