Craintes d’activités terroristes: un jeune Montréalais donne raison à la GRC

Un jeune Montréalais a donné raison à la Gendarmerie royale du Canada, qui craignait qu’il s’adonne à des activités terroristes, en reconnaissant avoir tenté de radicaliser des gens sur internet.

«Oui», a simplement répondu Mohamed Amine Assal quand il s’est fait demander s’il partageait l’avis de la GRC, ce mardi, au palais de justice de Montréal.

Droit devant la juge, l’air assuré, le jeune homme de 19 ans s’est ensuite engagé à respecter une série de conditions, qui seront valides pendant un an.

L’enquête de la police fédérale avait été révélée en mars dernier, quand le jeune à peine majeur s’était fait passer les menottes. Selon des documents judiciaires, Assal aurait partagé son fantasme de commettre un acte terroriste dans un rassemblement politique, ou encore donné des conseils pour fabriquer des explosifs artisanaux.

Thierry Laforce / Agence QMI

Selon nos informations, celui qui se présentait sous le pseudonyme «AbuJoe» aurait notamment tenté de convaincre des étudiants et même son petit frère de 9 ans de soutenir l’État islamique.

Assal, qui étudiait en maintenance d’aéronef à l’École nationale d’aérotechnique de Longueuil, avait été arrêté après un signalement du FBI aux autorités canadiennes.

Des craintes, mais pas d’accusations

Or, malgré le matériel obtenu par les policiers, il semblait manquer de preuve pour accuser formellement Assal. À la place, le jeune homme s’est fait arrêter en vertu d’un «810», soit en raison de craintes qu’il commette un acte criminel, et non pour un crime commis.

Thierry Laforce / Agence QMI

Ainsi, malgré son aveu de ce mardi, Assal n’aura pas de casier criminel. Cette procédure permet toutefois aux juges d’imposer des conditions, qui seront valides pendant un an. Sur ordre de la juge Nathalie Duchesneau, Assal devra respecter un couvre-feu, tandis que son accès à internet sera limité et supervisé. Il devra également porter un bracelet GPS, en plus de rester au Québec.

«Il ne pourra pas visionner du matériel produit par une entité terroriste, ou qui fait la promotion de la violence religieuse ou politique», a ajouté Me Nancy Perrault de la Couronne fédérale.

Assal devra en plus permettre aux policiers de fouiller ses appareils électroniques en leur donnant ses mots de passe.

Par contre, il pourra aller à une mosquée de l’arrondissement de Saint-Laurent les samedis, afin de participer à des «activités de mentorat et de discussions pour jeunes». Par contre, il devra participer à des séances d’une clinique en lien avec la polarisation.

«Ces conditions sont nombreuses, et elles sont maintenant en vigueur», a conclu la juge, juste avant que l’audience prenne fin.

Assal était représenté par Me Mustapha Mahmoud.