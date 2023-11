De meilleurs outils pour suivre les grands requins blancs au Québec

Les outils de détection des requins blancs se sont multipliés au cours des dernières années. Les avancées technologiques permettent aujourd’hui de documenter avec plus de précision la présence de ces prédateurs qui fréquentent parfois des secteurs de la Gaspésie, des îles de la Madeleine et de la Côte-Nord.

Pour la première fois cette année, des émetteurs satellitaires ont été posés sur des requins blancs en eau québécoise.

Un requin baptisé Simon s’est approché de l’île d’Anticosti et du village de Rivière-au-Tonnerre cet été et cet automne. Personne ne l’a vu, mais sa présence a été détectée par satellite.

La compagnie américaine Ocearch pose des balises sur les requins blancs. Depuis sa création, 437 requins ont été équipés d’un appareil permettant de les suivre à la trace.

Dans le cas de Simon, il a quitté les eaux du large de l’État de la Géorgie en décembre 2023. Pendant l’hiver, il a lentement progressé vers le nord pour atteindre les eaux canadiennes en juillet. Cet automne, il a passé quelques semaines au large de la Côte-Nord avant de retourner dans les eaux plus chaudes. Ce mâle de 9 pieds 6 pouces a fait tout ce chemin pour manger, entre autres du phoque gris qui se trouve en abondance dans le Saint-Laurent, a indiqué le chercheur de l’Institut Maurice Lamontagne Xavier Bordeleau.

«Ce sont des animaux qui migrent dans les eaux canadiennes pour se nourrir en été. Ce qui était peut-être plus surprenant, c’est la détection sur la Côte-Nord», a-t-il expliqué.

Avec leur réseau d’hydrophones fixes, des chercheurs de Pêches et Océans Canada ont détecté en 2022 47 requins blancs différents dans le golfe Saint-Laurent. Pour la première fois cette année, des requins ont été équipés d’émetteurs alors qu’il se trouvait en eaux québécoises, près des îles de la Madeleine.

«On est parvenu à marquer neuf requins blancs avec une combinaison d’émetteurs satellitaires et acoustiques. Ça amène notre programme de recherche à un autre niveau», a indiqué Xavier Bordeleau.

Les chercheurs canadiens peuvent ainsi renforcer leur collaboration avec leurs collègues américains préoccupés par cette espèce en voie de disparition. La population de requins blancs aurait diminué de plus de 70 % entre les années 60 et 90. Une récente étude démontrerait une augmentation graduelle de la population, mais les scientifiques n’en sont pas certains, d’où l’intérêt de multiplier les outils technologiques permettant de les compter.

«On sait que dans les années récentes, c’est le sujet de notre recherche, on tente de quantifier aussi. Est-ce qu’il y en a vraiment plus qu’il y en avait il y a 5 ou 10 ans par exemple? On commence à avoir des données pour tester ces questions-là.»

La première observation documentée d’un grand requin blanc au Canada remonte à 1874, au large de Terre-Neuve.

Pendant la centaine d’années qui a suivi, la présence de ces célèbres poissons au sommet de la chaîne alimentaire a été signalée une centaine de fois seulement en eaux canadiennes.