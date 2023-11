Début du procès pour viol collectif de Noah-Lee Corson

Noah-Lee Corson subit depuis mardi matin au Palais de justice de Drummondville son procès pour le viol collectif d'une adolescente survenu à l'automne 2016.

Le fils de l'ancien joueur du Canadien Shayne Corson est aujourd'hui âgé de 25 ans. Il évoluait à l'époque pour les Voltigeurs de Drummondville dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec.

Au moment des faits allégués, la plaignante était âgée de 15 ans.

La présumée victime a décrit les évènements qui se seraient produits chez elle, en l'absence de ses parents, lors de son témoignage devant le juge Paul Dunnigan de la Cour du Québec.

La plaignante y avait invité un adolescent qu'elle fréquentait depuis un mois. Ce dernier s'y serait présenté avec deux autres jeunes hommes.

L'accusé, qui avait 18 ans à l'époque, et les deux jeunes de 17 ans, dont un de ses coéquipiers chez les Voltigeurs, seraient entrés pour se diriger directement dans sa chambre à coucher et s'étendre sur le lit.

Une fois assise sur son lit, un des jeunes aurait tiré sur une manche de son chandail pour lui enlever.

«Je leur au mentionné que je ne voulais pas avoir de relation sexuelle [...]. L'un d'entre eux a réussi à m'enlever mon chandail [...]. La suite est vague [...]. Je me suis retrouvée nue, à quatre pattes sur mon lit.»

Chacun à leur tour, ils l’auraient agressée sexuellement, avant de sortir de la chambre et de quitter l'appartement.

La présumée victime a témoigné s’être couchée nue et en pleurs dans son lit; déstabilisée et perdue, elle essayait de comprendre ce qui venait de se produire.

Ignorant l'identité des deux autres jeunes hommes qui accompagnaient son ami le soir de l'agression, ce n'est qu'après avoir vu leurs photos sur les murs du Centre Marcel-Dionne lors d'un match des Voltigeurs qu'elle a été en mesure de mettre un nom sur leurs visages.

«J'ai gardé le secret, essayé d'effacer ça de ma mémoire [...]. Ce n'est qu'après plusieurs tentatives de suicide et mon hospitalisation en psychiatrie que j'ai décidé de tout dévoiler; c'était au printemps 2018.»

Bombardée de questions en contre-interrogatoire par l'avocat de Noah-Lee Corson à savoir comment étaient habillés les trois jeunes hommes, si elle avait pu se rendre dans un resto-bar de Drummondville avant les présumés événements et si elle avait pu consentir à des relations sexuelles de groupe, la plaignante aujourd'hui âgée de 22 ans dit ne pas s'en rappeler.

«Jamais je n'aurais consenti à des relations sexuelles avec trois hommes, encore moins avec deux que je ne connais pas», a-t-elle soutenu.

Celui qui fréquentait la plaignante à l'époque a témoigné pour la poursuite en après-midi. Il a présenté une version nuancée des événements.

Tout d'abord, l'adolescente serait venue les rejoindre avec une autre amie dans le stationnement du restaurant la Cage aux Sports.

En compagnie des deux autres jeunes hommes dont Noah-Lee Corson, les cinq seraient retournés au logement de la présumée victime.

Une fois sur place, l'accusé aurait proposé «un trip à trois» pour reprendre l'expression du témoin.

C'est par la suite que ce dernier se serait rendu avec l'autre jeune de 17 ans et la plaignante dans la chambre à coucher.

Chaque personne s'est déshabillée par elle-même, a-t-il assuré.

Les deux jeunes hommes étendus sur lit, l'adolescente de 15 ans leur aurait fait des fellations à tour de rôle. À un certain moment, Noah-Lee Corson serait entré dans la pièce pour se déshabiller et se masturber. Il aurait ensuite empoigné la plaignante qui lui faisait dos, par les hanches, pour avoir une relation sexuelle vaginale avec elle sans même que l'adolescente l'invite ou encore y consente.

Mal à l'aise, le témoin dit s'être retiré dans la salle de bain d'où il pouvait entendre des bruits de gémissements et de claques.

Après être sorti de la salle de bain environ 10 minutes plus tard, il a vu Noah Corson et son coéquipier sortir de la chambre et quitter l'appartement, tandis que la plaignante était couchée sur son lit, en pleurs.

Le procès se poursuivra mardi matin avec le contre-interrogatoire du témoin.

Les deux autres jeunes hommes qui avaient 17 ans, donc d'âge mineur au moment des événements, ont déjà reconnu leur culpabilité à une accusation d'agression sexuelle en chambre de la jeunesse. Les deux ont été condamnés à une période de probation de 18 mois.

Noah-Lee Corson était âgé de 18 ans lors des faits allégués. En raison de la nature de l'accusation, celle d'agression sexuelle avec la participation de plusieurs personnes, il ne peut pas invoquer en défense le consentement de la plaignante parce qu'elle était âgée de moins de 16 ans à l'époque des événements.