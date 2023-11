Des subventions modulées en fonction des efforts écologiques

Saguenay veut encourager les promoteurs d'événements à être plus écoresponsables en leur accordant des subventions bonifiées.

Chaque année, la Ville de Saguenay accorde un soutien financier aux événements et festivals organisés sur son territoire. Le montant accordé varie en fonction de plusieurs critères d'évaluation. Saguenay met l'accent sur un en particulier. Les promoteurs qui prennent des initiatives écoresponsables pourraient recevoir un financement bonifié.

«C'est une recommandation que la commission a fait qui a été entérinée par le conseil de ville. Sur le territoire, on a des exemples d'événements qui sont des champions en termes d'écoresponsabilité, d'autres qui peuvent aller un peu plus loin. Ce qu'on s'est dit, c'est pourquoi ne pas lier une partie de ce financement-là pour aider nos événements, mais aussi pour améliorer notre bilan environnemental», a expliqué Jimmy Bouchard, président de la Commission du développement durable et de l’environnement.

«Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça fait au-dessus de 15 ans qu'on travaille l'écoresponsabilité à Jonquière en musique. Tout ce principe d'écoresponsabilité, ça amène des coûts. C'est sûr qu'on aimerait avoir plus de sous à ce niveau», a réagi Félix Ouellet, directeur général du Festival Jonquière en musique.

Cet événement est l'un des premiers à avoir adopté des mesures plus écologiques dans la région.

«On a tout changé l'éclairage pour du LED. On tri toutes les matières, compostage, recyclage, déchets. On fait peser aussi tous nos déchets par la patrouille Eureko et on est certifié par le BNQ, bureau de normalisation du Québec qui nous attribue une cote chaque année», a-t-il poursuivi.

Les festivaliers sont aussi d'avantage conscientisés avec ces mesures.

«Avec tout ça, on voit qu'il y a entre 75 à 80 % moins de déchets par terre. L'écologie, si tout le monde embarque un par un, autant les entreprises et les organismes que les festivals, je crois que ça va faire une grosse différence», a constaté M. Ouellet.

Jimmy Bouchard a soutenu que plusieurs promoteurs lui ont signifié leur ouverture et leur désir de faire mieux en matière d’écoresponsabilité. Du soutien et des formations sont également offerts par la Ville à tous les promoteurs qui souhaitent emboîter le pas.

Révision en cours

Saguenay procédera à la révision de sa grille de financement au cours des prochains mois.

«En fonction de cette révision-là, on pourra, via notre service développement durable et environnement, cibler des critères de performance environnementale», a mentionné le président de la Commission du développement durable et de l’environnement.

La Ville soutient que ce sont tous les citoyens qui en sortiront gagnants.