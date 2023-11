«Elle n’est plus là et fout encore le bordel!»

Les réactions fusent dans la foulée de la sortie de Têtes brûlées: carnets d’espoir punk de l’ex-députée solidaire Catherine Dorion. Richard Martineau a bien sûr son commentaire à ce propos.

«Son livre devrait peut-être s’appeler La tête brûlée. Elle n’est plus à Québec solidaire et elle fout encore le bordel dans son ancien parti!» juge notre chroniqueur.

À l’instar de plusieurs commentateurs, Richard Martineau reconnaît à Catherine Dorion son «talent incroyable pour faire parler d’elle».

«Les gens de QS disaient qu’elle se servait du parti pour sa promotion personnelle et qu’ils passaient leur temps à ramasser les pots cassés plutôt que de s’occuper de dossiers plus importants. Elle voulait aller à l’Assemblée nationale habillée en mou, c’était bon pour son image de punk, de rebelle. Ça faisait jaser les journalistes et ensuite, elle se disait victime», appuie notre chroniqueur.

«Elle dit dans son livre que les méchants médias parlaient d’elle en mal, ça me fait rire! Elle provoquait et quand les gens réagissaient, elle se roulait en boule et elle pleurait», lance Richard Martineau.

