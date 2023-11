Le CH se bute à Jacob Markstrom

Le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom a été fumant, empêchant le Canadien de Montréal de prendre le contrôle du match pour l’emporter 2 à 1, mardi soir au Centre Bell.

Le CH a tenté par tous les moyens de battre le Suédois en fin de rencontre, mais partout où la rondelle se trouvait, le portier des visiteurs y était également. Markstrom a terminé avec 33 arrêts, dont huit en désavantage numérique.

• À lire aussi: Gallagher fulmine contre les arbitres: «une décision terrible»

• À lire aussi: Avec la sécheresse des attaquants du Canadien, Pierre Turgeon peut dormir sur ses deux oreilles

• À lire aussi: Nouvel immortel du hockey: «Ça me fait toujours chaud au cœur quand je reviens à Montréal» – Pierre Turgeon

Montréal est demeuré dans le coup jusqu’à la toute fin, notamment grâce à Martin St-Louis, qui a fait annuler le troisième filet des Flames en raison d’un hors-jeu. Les favoris locaux n’ont toutefois profité d’aucun de leurs quatre jeux de puissance et leurs rivaux ont bloqué 21 lancers.

Les deux gardiens ont résisté durant la première période, mais Samuel Montembeault a été le premier à céder au retour du vestiaire. Le Québécois a été complètement surpris par le tir à la suite d’un tourniquet de Nazem Kadri, qui s’était joué de Christian Dvorak avec une belle feinte.

Complètement abandonné devant le filet, Connor Zary a donné la victoire à Calgary en marquant le troisième but du deuxième engagement.

Gustav Lindstrom n’est pas un tireur d’élite, lui qui a trois buts à sa fiche en 131 matchs dans la Ligue nationale, mais il en a profité pour ouvrir son compteur avec le Canadien. Bien alimenté par Juraj Slafkovsky et Dvorak, le défenseur a battu Markstrom d’un tir frappé dans la partie supérieure alors qu’il n’avait que très peu d’angle. Il donnait ainsi la réplique pour le Canadien, 17 secondes après le but de Kadri.

Le défenseur Kaiden Guhle a vécu un moment assez effrayant au deuxième tiers, quand le patin d’Elias Lindholm l’a atteint au visage. Heureusement, le jeune homme s’en est tiré avec une petite coupure à la bouche.

Avant la rencontre, le Bleu-Blanc-Rouge a rendu hommage à son ancien capitaine Pierre Turgeon en faisant de lui le 60e membre de son Anneau d’honneur. La veille, le Québécois a été intronisé au Temple de la renommée du hockey.

Les hommes de Martin St-Louis disputeront un dernier match à domicile, jeudi face aux Golden Knights de Vegas, avant un voyage de cinq rencontres aux États-Unis.

SOMMAIRE

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin du match.

18:09- Andrew Mangiapane écope d'une pénalité. On va évoluer à quatre contre quatre.

16:48- Brendan Gallagher écope d'une pénalité. Les Flames vont évoluer en avantage numérique.

10:51- Nazem Kadri écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

04:10 - BUT REFUSÉ CGY Mike Matheson est coupable d'un revirement. Andrew Mangiapane en profite et marque. Les Canadiens contestent la décision en raison d'un hors-jeu. Ils ont gain de cause et le but est refusé.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

16:38- Jonathan Huberdeau écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

13:07 - BUT CGY 2-1 Connor Zary met la touche finale à un superbe jeu. Son troisième de la saison permet à Calgary de reprendre les devants.

07:20- Kaiden Guhle est atteint au visage par le patin d'Elias Lindholm. Plus de peur que de mal, le défenseur des Canadiens reste dans le match.

03:53- Jesse Ylönen écope d'une pénalité. Les Flames vont évoluer en avantage numérique.

02:52 - BUT MTL 1-1 Les Canadiens répliquent 17 secondes plus tard. Gustav Lindström marque son premier but avec les Canadiens. Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky obtiennent les aides.

02:35 - BUT CGY 1-0 Nazem Kadri se retourne et décoche un tir qui surprend Samuel Montembeault. Son troisième de la saison donne les devants à Calgary.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

10:08- Kaiden Guhle écope d'une pénalité. Les Flames vont évoluer en avantage numérique.

07:16- Blake Coleman écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Jacob Markstrom Fiche: 2-6-1 / Moyenne de buts alloués: 2,91 / Taux d’efficacité: 89,6%

Samuel Montembeault Fiche: 3-2-1 / Moyenne de buts alloués: 2,89 / Taux d’efficacité: 90,5%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis