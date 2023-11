Épicerie: à quel point le Provigo est-il plus cher que le Maxi? On a fait le calcul

BILLET – Les supermarchés Provigo sont reconnus pour être luxueux et offrir une variété de produits haut de gamme... mais ont aussi la réputation d’être (très) dispendieux. À quel point c’est vrai? J’ai comparé leurs prix à ceux du Maxi afin d’en avoir le cœur net.

Lors de mon passage dans un Provigo de Montréal, j’ai été impressionnée par la grandeur de l’épicerie - il y avait même un Starbucks à l’entrée, un cordonnier et un nettoyeur sur place!

Le supermarché que j’ai visité, qui fait partie du groupe Loblaw (comme les Maxi), comprenait notamment une poissonnerie, une boucherie, une boulangerie, une charcuterie, une section prêt-à-manger, un rayon de vêtements pour toute la famille et des articles de maison et saisonniers. Il y avait aussi une section d’items de pharmacie, comme des médicaments de base, des produits d’hygiène et des tests de grossesse.

Geneviève Abran

J’ai repris la liste d’épicerie «de base» que 24 heures a utilisé à quelques reprises auparavant afin de comparer les prix du Walmart , du Tigre Géant , du Super C et du IGA à ceux de Maxi.

Avant d’entrer dans les résultats, voici quelques paramètres que j'ai utilisés:

S’il y avait des spéciaux, j’en tenais compte, puisqu’on peut penser que quelqu’un qui cherche à faire une épicerie économique choisira la marque en spécial. Je n’ai toutefois pas tenu compte des coupons ou des rabais qui nécessitaient des démarches de la part du consommateur – seulement ce qui se faisait aisément en faisant l’épicerie.

J’ai sélectionné les produits vendus en grande quantité lorsque nécessaire pour bénéficier des rabais, en m’assurant quand même qu’aucune quantité n’était absurde ou trop difficile à utiliser.

Quand les formats n’étaient pas exactement les mêmes, j’ai fait un prorata en utilisant un format similaire pour que la comparaison tienne.

L’épicerie a été faite durant la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2023. Le Provigo sélectionné est celui qui se trouve dans l’arrondissement Rosemont, sur la rue Rachel E, à Montréal. Pour la comparaison avec Maxi, je me suis rendue à la succursale située à proximité, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, sur la rue Sherbrooke E.

Catégorie 1 – Fruits et légumes

Geneviève Abran

Je remarque tout de suite qu’une attention particulière est portée à la présentation des fruits et légumes, qui sont bien placés sur les étagères et dans les réfrigérateurs et présents en bonne quantité.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du Provigo, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1 livre de tomates: 1,99$ (0,99$)

1 concombre anglais: 1,99$ (1,50$)

1 laitue verte: 2,49$ (2,49$)

3 livres de carottes: 1,99$ (2,99$)

3 poivrons de couleur: 5,99$ (3,38$)

3 livres d’oignons: 1,99$ (1,50$)

1 livre de fraises: 5,49$ (4,99$)

1⁄2 chopine de bleuets: 4,99$ (4,99$)

4 livres de pommes: 7,99$ (6,99$)

3 livres de bananes: 0,89$ (0,69$)

3 livres d’oranges: 3,99$ (4,99$)

TOTAL: 39,79$ (35,50$)

Il aurait fallu débourser 4,29$ de plus pour les mêmes fruits et légumes chez Provigo que chez Maxi.

Catégorie 2 – La boulangerie

Geneviève Abran

La boulangerie du Provigo est grande et variée. Comme il y a une boulangerie sur place, plusieurs types de pains cuits en magasin et de pâtisseries sont offerts. La section comprend un comptoir de gâteaux décorés et faits sur place, qui peuvent être personnalisés sur demande pour un anniversaire ou un évènement spécial.

Une étagère bien remplie avec des items près de leur date d’expiration sont offerts à 50% de rabais. Lors de mon passage, il y a un peu de tout: des pâtisseries, des pains cuits en magasin, des bagels Saint-Viateur, etc. Tout semble en très bon état. Ça peut valoir la peine d’y jeter un coup d’œil pour faire des économies.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du Provigo, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

2 pain tranché aux grains: 8$ (7$)

2 pains tranchés blancs: 7$ (7,50$)

12 bagels: 5$ (3$)

6 muffins: 6,99$ (6$)

1 gâteau style «pause-café»: 5,79$ (4,50$)

TOTAL: 32,78$ (28$)

Les items de la boulangerie sélectionnés étaient 4,78$ plus chers chez Provigo que chez Maxi.

Catégorie 3 – La viande

Geneviève Abran

J’ai très facilement trouvé tous les items qui se trouvaient sur ma liste d’épicerie.

Le prix par 100 grammes est indiqué, ce qui facilite la comparaison des différentes options.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du Provigo, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1 kg de bœuf haché maigre: 16,51$ (8,55$)

1 kg de poitrines de poulet: 11$ (17,61$)

1 kg de pilons de poulet: 11$ (4,39$)

1 kg de côtelettes de longe de porc: 13,20$ (12,10$)

1 kg de saucisses italiennes douces: 9,99$ (8,33$)

400 g de poisson de filet de sole surgelé: 8,49$ (7,99$)

TOTAL: 70,19$ (58,97$)

La viande aurait été plus dispendieuse de 11,22$ au Provigo comparativement au Maxi, qui offrait des rabais avantageux sur le bœuf haché maigre et les pilons de poulet.

Catégorie 4 – Produits laitiers et œufs

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du Provigo, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

1 gros bloc de fromage: 3,99$ (4,44$)

2 litres de lait 2%: 4,29$ (4,29$)

1 gros pot de yogourt Activia: 3,99$ (3,49$)

1kg de yogourt grec nature: 7,99$ (6$)

12 gros œufs: 4,09$ (3,99$)

1 livre de beurre: 5,99$ (6,49$)

TOTAL: 30,34$ (28,70$)

Les produits laitiers et les œufs étaient seulement 1,64$ de plus au Provigo lors de notre passage.

Catégorie 5 – Produits végé

La section des produits végétariens est bien garnie: elle contient plusieurs types de fausses viandes et de fromages véganes.

Mention spéciale au réfrigérateur de hummus et de trempettes, qui contient une variété assez impressionnante.

Geneviève Abran

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du Provigo, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

454 grammes de tofu: 2,99$ (3,99$)

340 grammes de hachis végétarien: 6,99$ (5,99$)

454 grammes d’hummus Fontaine Santé: 7,49$ (5,99$)

3,78 litres de lait d’amandes réfrigéré: 2,99$ (3$)

946ml de lait d’avoine tablette: 3,49$ (3,49$)

TOTAL: 23,95$ (22,46$)

Les items végé étaient légèrement moins chers chez Maxi, où l’on pourrait économiser 1,49$ par rapport à Provigo.

Catégorie 6 – Produits non périssables

Geneviève Abran

Plusieurs allées sont dédiées aux aliments non périssables, dont de nombreux items de spécialité ou des produits importés. Il y a notamment plusieurs marques de biscuits français et une section asiatique variée.

Voici le prix de ce que m’auraient coûté les différents produits du Provigo, comparativement à ceux du Maxi (entre parenthèses).

750 grammes de pâtes Primo: 2,99$ (3,29$)

2 pots de 650ml de sauce tomate Classico: 10$ (6,66$)

796ml de tomates en dés: 2,29$ (1,49$)

540ml de pois chiches en conserve: 1,89$ (1,49$)

2kg de riz blanc à grains longs: 7,99$ (6,29$)

1kg de beurre d’arachides standard: 6,50$ (5,77$)

750 grammes de beurre d’arachides naturel: 6,50$ (5,77$)

725 grammes de céréales Cheerios: 5,99$ (5,49$)

1,13kg de mélange de noix salées «de luxe»: 23,99$ (24,99$)

6 barres granola tendres Val Nature: 4,99$ (4,49$)

12 coupes de compote de pommes non sucrée: 5$ (5,98$)

925 grammes de café moulu Maxwell House: 12,99$ (8,99$)

540 grammes de biscuits Oreo: 8$ (4,98$)

960ml de jus Oasis: 2,49$ (0,95$)

TOTAL: 101,61$ (86,63$)

Les aliments non périssables sélectionnés étaient significativement plus chers chez Provigo que chez Maxi lors de notre passage, avec une différence de 14,98$ pour les mêmes items.

Total

Provigo: 298,66$

Maxi: 260,26$

La même liste d’épicerie «de base» coûterait 38,40$ de plus chez Provigo que chez Maxi au moment où nous avons tenté l’expérience. C’est donc 15% plus cher de faire cette même épicerie chez Provigo.

Selon nos observations, l’avantage de magasiner chez Provigo est qu’il est presque certain que l’on y trouvera tout ce dont on a besoin. Il s’agit d’une épicerie qui est très pratique, notamment pour trouver des items de spécialité ou importés que l’on ne trouverait pas nécessairement partout.

L’expérience magasinage y est sans aucun doute plus haut de gamme – on peut penser par exemple aux gâteaux personnalisables et à la présence d’un Starbucks directement dans l’établissement.

La très grande variété de produits offerts peut aussi être un attrait pour certains, comme des familles, qui ne veulent pas – ou ne peuvent pas se permettre – de faire plusieurs arrêts dans différents magasins chaque semaine.

Par contre, pour faire des économies, ça ne semble pas être l’épicerie que l’on devrait favoriser.

J’ai remarqué que Provigo offre souvent des rabais lors d’achats multiples d’un même item. Lors de mon passage, c’était le cas sur les bagels de marque maison, les compotes de pommes et le beurre d’arachides. La plupart du temps, ce prix réduit était tout de même plus cher que chez Maxi.

Geneviève Abran

Ce genre d’offres incite souvent à acheter plus que ce dont on a réellement besoin – et ce que l’on peut manger avant que ça ne soit périmé. Il peut être intéressant d’en profiter à l’occasion, mais il faut y aller selon nos vrais besoins et en fonction de l’espace dont on dispose pour entreposer nos aliments.

Comme Provigo et Maxi appartiennent à la même compagnie, la très grande majorité des items que j’ai comparés sont complètement identiques. Seule l’expérience client rehaussée du Provigo pourrait expliquer que les prix soient significativement plus élevés que chez sa compagnie-sœur.

Dans les dernières années, plusieurs Provigo ont d’ailleurs été convertis en Maxi, notamment en raison d’un gain en popularité du supermarché à rabais.