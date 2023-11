Fumée jaunâtre provenant de Valero à Lévis: la pétrolière assure qu’il n’y a pas de risque pour la santé

Un problème de fonctionnement d’une unité de craquage aux installations de Valero est à l’origine du panache de fumée jaunâtre que les résidents de la Rive-Sud ont pu apercevoir mardi matin, vers 7 h 30. La raffinerie se montre rassurante, affirmant qu’il n’y a pas de risque pour la santé.

«Ce matin, il y a une de nos unités qui a connu un problème de fonctionnement. Cela a créé une fumée qui n’est pas dangereuse pour la santé, mais c’est une fine poussière qui se repose, selon la direction des vents, sur des équipements, des véhicules ou au sol», a dit Marina Binotto, directrice Affaires publiques et gouvernementales chez Énergie Valero.

C’est une unité de craquage catalytique qui est à l’origine de cette fumée.

«C’est un problème de mauvais fonctionnement. Nos équipes travaillent pour remédier au problème», a ajouté Mme Binotto.

Selon elle, «l’épisode» a duré environ une quinzaine de minutes.

«En ce moment, on s’assure que cela ne se reproduise plus. Nous avons des équipes sur le terrain 24 heures sur 24 qui savent quoi faire.»

En fin de journée mardi, la santé publique a toutefois recommandé la prudence même s'il n'y aurait pas d'effet toxique.

«La santé publique évalue que les poussières émises par Valero peuvent avoir un effet irritant au contact de la peau ou si elles sont respirées», a-t-on fait savoir à la Ville de Lévis.

Pour les secteurs touchés, il est recommandé d’éviter le contact jusqu’à ce que le nettoyage soit fait. Les citoyens peuvent aussi communiquer avec Info-Santé 811.

Un deuxième épisode

C’est la deuxième fois en trois jours qu’un événement semblable survient à Valero.

Dimanche dernier, de la fumée inhabituelle a aussi été observée au-dessus de la raffinerie, incitant le service de police à publier un message sur les réseaux sociaux afin de rassurer la population.

D’après Mme Binotto, c’est le même équipement qui a eu un problème de fonctionnement dimanche.

Une rencontre doit avoir lieu mardi entre Valero, la Ville de Lévis et la Direction de santé publique pour faire le point sur cet incident.

Le Service de police de la Ville de Lévis a reçu un seul appel mardi matin de la part d’un citoyen inquiet.

«De notre côté, nous avons un centre d’appel ici et les citoyens qui nous disent qu’ils ont reçu de la poussière sur leur véhicule ou dans leur entrée, on va s’assurer que cela soit nettoyé», a ajouté Mme Binotto.

