«Je ne t'oublierai jamais»: Matt LeBlanc rend hommage à Matthew Perry

L’acteur américain Matt LeBlanc a rendu un vibrant hommage mardi à Matthew Perry, découvert mort à son domicile il y a quelques semaines.

En légende d’une série de photos tirées d’épisodes de la sitcom «Friends», le comédien a partagé son émotion d’avoir perdu son ami et ancien collègue.

«C’est avec le cœur lourd que je te dis au revoir. Les moments passés ensemble sont honnêtement les favoris de toute ma vie», a-t-il écrit dans une publication Instagram.

«Ça a été un honneur de partager la scène avec toi et de pouvoir t’appeler mon ami. J’aurai toujours un sourire aux lèvres en pensant à toi et je ne t’oublierai jamais. Jamais. Déploie tes ailes et vole mon frère, tu es finalement libre. J’imagine que tu as gardé les 20 dollars que tu me devais...»

Matthew Perry, 54 ans, a été découvert mort dans sa baignoire à remous le 28 octobre dernier. Une enquête du bureau du coroner a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes du décès.