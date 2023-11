La nécessité de laver ses vêtements neufs en 3 arguments

Les experts affirment qu'il faut toujours laver les vêtements nouvellement achetés avant de les porter pour la première fois, car de la fabrication à l’achat, ils sont exposés à de nombreux contaminants que l’on ignore bien souvent: découvrez lesquels.

Matières corporelles

Kim Romine, scientifique chez Procter & Gamble, basée à Fairfield, dans l'Ohio, a mis en évidence le fait que les vêtements neufs achetés dans un magasin ont été essayés par d'autres personnes avant d'être achetés.

«Le corps humain produit naturellement des salissures tout au long de la journée. En moyenne, cela représente environ un litre de sueur, 40 grammes de sébum, 10 grammes de cellules cutanées et 10 grammes de sel», explique-t-elle.

Ces différentes matières corporelles sont toutes susceptibles d’être entrées en contact avec les vêtements neufs.

«En outre, les vêtements neufs ont pu entrer en contact avec de la saleté ou d'autres résidus au cours de la fabrication et de la distribution», ajoute Mme Romine.

Fabrication et transport

Marilee Nelson, spécialiste des matériaux et consultante en matière d'environnement et d'habitat sain, explique que même si les vêtements neufs semblent prêts à être portés, ceux fabriqués en matières synthétiques «peuvent contenir des COV [composés organiques volatils] nocifs provenant de teintures dispersées, de formaldéhyde et de traitements des tissus».

«Les tissus sont également contaminés par le processus de fabrication, le stockage, l'expédition et les magasins où ils sont exposés. Le lavage avant le port permet de réduire et d'éliminer un grand nombre de ces contaminants», fait-elle valoir.

Bactéries et agents pathogènes

Une autre raison de laver les vêtements nouvellement achetés est la présence potentielle de bactéries et d'autres agents pathogènes, de parfums ou de produits de soins personnels nocifs qui peuvent subsister sur les vêtements après que d'autres les ont essayés dans le magasin, a détaillé Mme Nelson.

«Les fragrances, qu'elles proviennent de parfums, de détergents à lessive, de lotions ou d'autres produits, peuvent représenter un risque important pour notre santé», a-t-elle expliqué.

«Ces fragrances sont souvent un mélange complexe de diverses substances chimiques, dont beaucoup peuvent perturber le système endocrinien et irriter les yeux, la peau et les poumons. De plus, certaines marques utilisent des bougies ou des parfums dans leurs magasins, ce qui peut avoir un impact sur le tissu, même si personne n'a essayé l'article», ajoute-t-elle.

La bonne nouvelle, selon Mme Nelson, c'est que «lorsque vous lavez soigneusement vos nouveaux vêtements avant de les porter, vous éliminez efficacement ces produits chimiques».

Un simple lavage permet ainsi de prévenir aussi bien les réactions allergiques que les effets potentiels de ces différentes substances sur la santé.