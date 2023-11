Les aliments ultra-transformés sont-ils tous mauvais pour la santé?

Obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancers, dépression : les aliments ultra-transformés sont pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé. Une nouvelle étude européenne confirme aujourd'hui un risque plus élevé de cancers et de maladies cardiométaboliques, mais qui n'impliquerait pas l'ensemble de ces aliments. Le pain et les céréales ne seraient pas concernés.

Une récente étude de l'Inserm a montré que la consommation d'aliments ultra-transformés pouvait être associée à «la récurrence de symptômes dépressifs». Des résultats confirmés par des travaux réalisés par le Massachusetts General Hospital et la Harvard Medical School faisant état d'un risque accru de dépression chez les femmes, et qui viennent s'ajouter à d'autres recherches mettant en cause ce type d'aliments dans le risque de cancers et de maladies cardiométaboliques (maladies cardiovasculaires, diabète).

Ces aliments industriels prêts à être consommés, et donc jugés pratiques, contenant des ingrédients ou additifs ajoutés font aujourd'hui l'objet d'une nouvelle étude menée à grande échelle en Europe par des chercheurs du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), en collaboration avec l'Université de Vienne.

Pour mener à bien leurs travaux, les scientifiques se sont basés sur les données de l'European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) incluant pas moins de 266 666 participants, dont 60% de femmes, exempts de cancer, de maladie cardiovasculaire et de diabète de type 2 au moment du recrutement, dans sept pays européens.

Les auteurs de ces travaux ont évalué la consommation d'aliments et de boissons des participants au cours des douze derniers mois via un questionnaire, classés selon leur degré de transformation, puis ont analysé le risque de multimorbidité de cancers et de maladies cardiométaboliques.

Publiée dans The Lancet Regional Health - Europe, l'étude indique dans un premier temps que 4 461 personnes, dont 39% de femmes, ont développé une multimorbidité impliquant le cancer et les maladies cardiométaboliques après un suivi médian de 11,2 ans. «Une plus grande consommation d'aliments ultra-transformés est associée à un risque accru de cancers et de maladies cardiométaboliques», peut-on par ailleurs lire dans l'étude.

Il est précisé que le risque est d'autant plus élevé avec les produits d'origine animale et les boissons édulcorées ou sucrées artificiellement, comme les boissons gazeuses. Fait étonnant, les substituts à base de plantes et les pains et céréales ultra-transformés ne seraient pas associés à ce risque accru, d'après les chercheurs.

«Notre étude souligne qu'il n'est pas nécessaire d'éviter complètement les aliments ultra-transformés. Il convient plutôt d'en limiter la consommation et de privilégier les aliments frais ou peu transformés», a expliqué Heinz Freisling, co-auteur de ces travaux et expert au CIRC, au Guardian. Le quotidien britannique a également interrogé le Dr Ian Johnson, chercheur en nutrition, qui ajoute : «Ces observations suggèrent un rôle pour certains aliments ultra-transformés dans l'apparition de maladies chroniques multiples. Mais elles montrent également que l'hypothèse commune selon laquelle tous les aliments ultra-transformés sont liés à des événements de santé indésirables est probablement erronée».

De leur côté, les experts du CIRC concluent : «Les résultats de cette étude peuvent servir de base à des stratégies préventives visant à réduire le risque de multimorbidité lié au cancer et aux maladies cardiométaboliques par le biais de recommandations alimentaires, de politiques de santé et d'autres interventions». Ajoutant que la multimorbidité, qui se traduit par la manifestation simultanée de plusieurs maladies chroniques chez un individu, est en hausse dans plusieurs régions du monde.