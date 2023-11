Les chauffeurs de taxi roulent au ralenti

L'industrie du taxi roule présentement au ralenti. La demande de transport a diminué alors que le coût de la vie a explosé, un constat semblable partout en province.

Les personnes qui utilisent les taxis pour se déplacer semblent de moins en moins nombreuses. L'achalandage a diminué de beaucoup pour certaines compagnies de taxis.

«Le pouvoir d'achat a diminué. C'est sûr que ça se reflète sur la demande du taxi, c'est clair», a reconnu Serge Lebreux, porte-parole à l'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ).

Puisque la demande est moins grande, les chauffeurs doivent travailler de plus longues heures pour pouvoir compter sur le même revenu que les années précédentes. Les journées de 10 à 12 heures de travail ne sont plus rares, ont confié des chauffeurs à TVA Nouvelles.

Pour contrer l'inflation et desservir le plus grand nombre, Taxi Coop offre un nouveau service, le taxi partage, qui permet de réduire les dépenses pour les déplacements en taxi. Le tarif par personne sera réduit, puisque la course pourra être partagée entre trois passagers.

«L'objectif de taxi partage, c'est que plusieurs personnes utilisent la même voiture et faire ça par une application mobile», a expliqué le président de l'ATRQ, Georges Tannous. Le service verra d'abord le jour à Laval, avant d'être disponible partout au Québec.

Depuis la pandémie, c'était la première fois que les chauffeurs de taxi étaient réunis en congrès. Les organisateurs se sont dits déçus de l'absence de la ministre Geneviève Guilbeault mardi, alors que les activités se déroulaient à Trois-Rivières.

Des modifications à la loi 17 sur le transport rémunéré de personnes par automobile sont encore demandées, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et les infractions.