Manifestation à Saguenay : «il va falloir se battre pour garder l’information locale»

Plusieurs personnes ont pris part à une manifestation devant la station de TVA-Saguenay pour réclamer la protection de l’information régionale, mardi.

Ce rassemblement a été mis sur pied par plusieurs organismes communautaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s’inquiètent de l’avenir de la couverture locale dans la région, mais aussi ailleurs au Québec.

La restructuration annoncée par Pierre Karl Péladeau le 2 octobre dernier inclut l’abolition de nombreux postes dans les salles de nouvelles régionales de TVA. Dans quelques mois, les bulletins actuellement produits à Saguenay, Rimouski, Sherbrooke et Trois-Rivières seront tous effectués à partir de Québec.

Les quelque 75 personnes présentes à la manifestation de mardi ont également tenu à interpeller les gouvernements.

Voici quelques-uns des témoignages recueillis par TVA Nouvelles :

«S’il n’y a pas d’information régionale, il va y avoir beaucoup moins de monde qui va aller voter.»

«La population a un pouvoir insoupçonné et je pense qu’il va falloir se battre pour garder l’information locale qui est un jalon important de la démocratie

«Il faut mettre des mesures beaucoup plus robustes que ce qu’on pensait pour maintenir les médias et il faut s’attaquer à la question essentielle : celle des revenus des médias

Réaction de la ministre St-Onge

La ministre du Patrimoine canadien a indiqué mardi qu’elle n’écartait pas la possibilité de mettre en place d’autres mesures pour le monde des médias. Pour l’instant, elle préfère toutefois s’en remettre aux mesures déjà adoptées par le Parlement.

«Le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir l’information locale et régionale. On a aussi instauré des mesures fiscales pour soutenir davantage les salles de presse. Maintenant, on voit que les difficultés que la presse écrite a connues s’en vont vers la radio et la télévision. Donc, on regarde ce qu’on peut faire pour mieux soutenir».

Également interpellé par les manifestants, le ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe, n’a pas réagi. Son bureau a indiqué que le ministre n’était pas disponible pour commenter ce dossier.

Pour voir les explications complètes, visionnez la vidéo ci-haut.