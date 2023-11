Opérations militaires: Washington accuse le Hamas d'utiliser des hôpitaux de Gaza

Les États-Unis ont accusé mercredi le Hamas, sur la base de leurs propres renseignements, d'utiliser des hôpitaux à Gaza pour des opérations militaires, et en particulier celui d'al-Chifa, autour duquel les combats font rage.

Le Hamas et le groupe palestinien Jihad islamique utilisent «un centre de commandement et de contrôle depuis l'hôpital al-Chifa» à Gaza, a affirmé mardi John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, allant ainsi dans le même sens que les autorités israéliennes.

«C'est un crime de guerre», a-t-il déclaré lors d'un entretien avec des journalistes à bord de l'avion qui emmène le président Joe Biden en Californie, où il doit rencontrer mercredi son homologue chinois.

Le porte-parole a indiqué que les deux groupes islamistes palestiniens utilisaient "certains hôpitaux de la bande de Gaza, y compris celui d'al-Chifa, et des tunnels se trouvant dessous, pour dissimuler et soutenir leurs opérations militaires et pour détenir des otages".

Il a en particulier assuré que ces sites servaient à stocker des armes, et a précisé que ces renseignements avaient été obtenus par les États-Unis eux-mêmes.

«Nous ne soutenons pas des frappes aériennes sur un hôpital et nous ne voulons pas d'échange de tirs dans un hôpital ou des gens innocents, démunis, malades, essaient simplement d'être soignés», a-t-il ajouté.

Un porte-parole du département d'État américain a lui indiqué que Washington demandait à ce que les patients soient «évacués en toute sécurité» et serait favorable à ce qu'une tierce partie prenne en charge ces opérations d'évacuation.

Plusieurs milliers de civils restaient mardi pris au piège dans l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, dans une situation qualifiée d'«horrible» par l'ONU.