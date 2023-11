Palmarès au Québec: le Honda CR-V est encore le véhicule le plus prisé des voleurs

Les propriétaires de Honda CR-V doivent continuer de se méfier des voleurs puisqu’elle reste la voiture la plus prisée pour les vols au Québec, selon un récent classement d’Équité Association.

En 2022, les vols de véhicule ont atteint des sommets historiques en augmentant de 50% au Québec, a rapporté l’organisation dans sa liste annuelle des 10 véhicules les plus convoités des voleurs au Canada.

Les criminels seraient surtout intéressés par les voitures les plus récentes pour les vendre à l’étranger ou bien pour changer le NIV et les revendre ni vu ni connu au Canada.

Le Honda CR-V datant de 2020 est ainsi loin devant les autres véhicules volés dans la Belle Province, avec 2689 vols en 2022. Preuve qu’il s’agit du modèle le plus prisé, le deuxième véhicule au classement est le Acura RDX, qui a enregistré 653 vols.

Écoutez la dernière chronique automobile avec Antoine Joubert via QUB radio :

«Le problème des vols de voitures au pays ne fait qu'empirer», a affirmé Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, Équité Association. «Le crime organisé continue de considérer le Canada comme un pays source pour les vols de véhicules, où les gains financiers sont élevés et le risque de poursuites est faible.»

Méthodologie Cette carte des vols de véhicules sur le territoire du Québec couvre l'année 2023, du 1er janvier jusqu'à une date entre le 30 juin et le 12 octobre, selon la ville. Les données proviennent de la Sûreté du Québec, du service de police de la Ville de Montréal, de la ville de Laval, de la ville de Longueuil, du service de police de la Ville de Gatineau, du service de police de la ville de Québec, du service de police de la ville de Lévis, du Service de police de Sherbrooke, de la ville de Blainville, du service de police de Châteauguay, du service de police de la ville de Mascouche, de la ville de Granby, de la ville de Trois-Rivières, du service de police de la ville de Bromont, de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, de la Régie de police de Memphrémagog, du service de police de la Ville de Saint-Eustache, du service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu, de la ville de Repentigny, de la ville de Mirabel, et d'Équité Association. Certaines ont été obtenues par accès à l'information. À noter que des municipalités peuvent avoir compté des véhicules comme des motos, des camions ou des bateaux dans leur bilan. Quant aux données de localisation, elles nous ont été transmises sous différentes formes : code postal, coin de rue, rue ou quartier.

La situation est telle que les assureurs automobiles privés du Canada ont versé 1,2 milliard $ en indemnités de vol pour l’année dernière. Les Canadiens paient donc davantage pour couvrir les coûts associés à ces vols. Par ailleurs, de plus en plus d’assureurs demandent aux propriétaires de voitures de faire installer des systèmes antivols, particulièrement dans le Grand Montréal.

«Ce problème ne sera pas résolu de façon isolée; nous avons besoin d'un changement important et de solutions collaboratives adoptées par les fabricants d'automobiles, tous les paliers de gouvernement et les forces de l'ordre», a rappelé Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association.

Palmarès des 10 voitures les plus prisées des voleurs en 2022