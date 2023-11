Paul St-Pierre Plamondon fait un don au Club des petits déjeuners

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a remis un don de 1500$ en son nom personnel au Club des petits déjeuners qui bénéficiera aux écoles de la circonscription Camille-Laurin.

Ce geste survient après que les députés du Parti Québécois ont annoncé qu’ils n’accepteraient que la moyenne de l’augmentation de salaire octroyée aux élus et qu’ils remettraient le reste à des organismes.

«C’est une cause qui me tient à cœur et j’ai eu l’occasion d’y être grandement sensibilisé par les acteurs de ma circonscription», a déclaré d’emblée le chef péquiste.

L’organisme, faisant face à une hausse marquée de demandes, avait interpelé le gouvernement au début du mois afin d’implanter son programme dans 668 écoles en milieu défavorisé toujours non desservies au Québec.

«Paul St-Pierre Plamondon rappelle qu’un gouvernement du Parti Québécois mettra en place un service universel d’alimentation pour les écoles primaires du Québec afin de permettre à chaque enfant de commencer la journée avec le ventre rempli», stipule le communiqué.