Pénélope McQuade est en deuil de sa mère

Pénélope McQuade avait une bien triste nouvelle à partager: elle est en deuil de sa maman, France.

• À lire aussi: Pénélope McQuade partage un très rare cliché avec sa mère



C'est sur son compte Instagram, mardi le 14 novembre en matinée, que l'animatrice a révélé que sa mère était décédée.



• À lire aussi: Pénélope McQuade revient sur l’impact de Guy Mongrain dans sa carrière

• À lire aussi: Pénélope McQuade ajoute un tatouage coloré à sa collection

«Ma mère nous a quitté.es hier de la façon dont elle me l'avait demandé enfant et selon ses termes, en toute liberté. La liberté est ce qu'elle m'a léguée de plus grand avec son amour. France est maintenant en paix. À nous de trouver la nôtre dans ces moments difficiles. Pour l'instant, le silence est ma demeure. Je vous communiquerai les détails au moment opportun.»



Nos plus sincères condoléances à Pénélope McQuade ainsi qu'à ses proches.