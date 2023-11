Sa maitresse aurait tiré sur sa conjointe et son enfant d’un an

Une femme de Floride, impliquée dans un triangle amoureux présumé, a été accusée d'avoir tiré sur une voiture transportant la conjointe et le bébé de son amant.

Zehra Percy, 20 ans, a été arrêtée vendredi dans le cadre de l'incident survenu le 4 novembre à South Daytona, a indiqué la police.

Ce jour-là, la police s'est rendue dans un complexe d'appartements peu après 21 heures après avoir été informée d'une fusillade.

La victime a déclaré à la police qu'elle se trouvait alors au volant de sa voiture avec son bébé à bord. Elle s’est arrêtée lorsqu’elle a reconnu, devant un complexe d’appartements, une Acura argentée qu’elle avait vue ces derniers jours près de son domicile.

L'Acura était stationnée à l'extérieur du complexe d'appartements. La victime a donc décidé de s'arrêter à côté du véhicule pour découvrir l’identité de son propriétaire.

Après environ deux minutes, la victime a vu son conjoint sortir de l’immeuble accompagné d’une «femme inconnue», plus tard identifiée comme étant Zehra.

La victime est sortie brièvement de sa voiture pour confronter son conjoint, mais a entendu quelqu'un crier: «elle a une arme!». La jeune maman est aussitôt retournée à l’intérieur de sa voiture.

Zehra aurait ouvert le coffre de son Acura, sorti une arme de poing et tiré «trois ou quatre» coups de feu en direction de la victime et de sa voiture, où se trouvait, à l’arrière du véhicule, le bébé d’un an.

La victime a pris la fuite et a appelé le 911. La mère et l'enfant s'en sont sortis indemnes.

Les policiers ont interrogé des témoins qui ont largement corroboré le récit de la victime.

Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont déterminé que Zehra était la «maîtresse» du conjoint de la victime.

La jeune femme a été incarcérée à la prison du comté de Volusia pour avoir tiré sur un véhicule. Elle a été libérée le même jour après avoir déposé une caution de 5000 dollars (6850 $CAN)

Zehra doit revenir au tribunal pour sa mise en accusation le 5 décembre.