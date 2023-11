Valérie Plante remboursera le vin d'un souper arrosé à Vienne qui avait été facturé aux Montréalais

En pleine controverse sur les dépenses douteuses de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), la mairesse de Montréal et des membres de son cabinet se sont engagés à rembourser l’alcool servi lors d’un souper bien arrosé à Vienne qui avait été facturé aux contribuables montréalais.

En avril dernier, Valérie Plante se trouvait en mission d’études sur le logement dans la capitale autrichienne, avec une délégation de onze autres personnes.

Notre Bureau d’enquête a découvert que le 25 avril, la délégation s’était partagé un souper à 1224€, soit 1878$ CA, au restaurant Und Flora situé dans la capitale de l'Autriche. Un montant entièrement assumé par la Ville de Montréal, et donc par les contribuables montréalais.

Près du tiers de la facture, soit 538 $ concerne l’achat de huit bouteilles de vin, quatre de blanc et quatre de rouge.

Facture fournie par la Ville de Montréal

Questionné à ce sujet la semaine dernière, le cabinet de la mairesse a plaidé qu’il s’agissait d’une erreur.

«De l’alcool a été servi lors du souper d’accueil à Vienne, car l’événement a été considéré, à tort, comme une rencontre d’accueil et de travail pour souligner le lancement de la mission. Depuis que cette situation a été portée à notre attention, nous avons remis en question cette vision de l’événement puisqu’il s’agit à nos yeux d’un souper. La facture d’alcool sera donc remboursée», assure l’attachée de presse de Mme Plante, Catherine Cadotte.

undflora.at

Cette réponse survient une semaine après le début de nos révélations sur de somptueuses dépenses des dirigeants de l’OCPM, dont la bras droit de Valérie Plante, Dominique Ollivier, et au moment où la Ville prive ses employés de partys de Noël.

Le but de cette mission était d’y comprendre le modèle local de logement social, cité en exemple à travers le monde. Des constructeurs avaient donc été invités par la mairesse.

Facebook

Outre des fonctionnaires municipaux, la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, la présidente de Groupe Prével, Laurence Vincent, le directeur général d’UTILE, Laurent Lévesque, et la porte-parole du Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme, étaient présents.

Sept mois pour rembourser

Pendant près de sept mois, aucun invité n’avait été appelé à rembourser ce montant, alors que tous les autres frais du voyage étaient à leur charge.

«On n’a pas trouvé ça anormal [que ce soit payé]. C’était le repas de lancement de mission», indique la porte-parole d’UTILE, Elise Tanguay.

La présidente de Prével, Laurence Vincent, juge qu’il était même clair dans l’invitation faite par la mairesse Plante le 6 avril que ce souper serait offert par la Ville de Montréal.

«Je comprends de vos questions que l’équipe du Bureau d’enquête de Québecor considère que ce serait un enjeu. Je m’engage donc à rembourser les 149,76$ CA [soit sa part du repas] à la Ville de Montréal», affirme Mme Vincent dans une déclaration écrite.

Elle rappelle qu’il s’agit d’un montant minime par rapport aux près de 6000$ qu’elle a déboursés de sa poche pour accompagner la mairesse à Vienne.

Une facture bien cachée

La facture de ce souper était bien cachée du regard des Montréalais.

Elle n’apparaît dans aucun formulaire de dépenses de la mission européenne, ni dans celui de la mairesse ni dans celui d’un autre fonctionnaire.

Un rapport de mission remis via l’accès à l’information précise même que la Ville a assumé «0$» pour les invités externes.

Selon la Ville, cette facture ne se trouvaient pas dans ces documents, car les demandes d'accès à l'information portaient sur les «frais de repas» et non sur «les activités comprises dans le cadre de la mission».

C’est en scrutant les relevés de carte de crédit que nous avons découvert l’existence du repas.

Au printemps, la mairesse avait déjà été questionnée sur ce voyage. Non seulement était-elle accompagnée de lobbyistes qu’elle avait triés sur le volet, mais en plus, la mission en Europe, qui l’a aussi menée à Londres et Paris, n’avait pas au préalable été annoncée dans son agenda public.

Le réflexe aurait dû être clair

En annonçant ce remboursement, l’administration Plante est en mode rattrapage, juge une experte.

«On est toujours comme en rattrapage. Une fois que quelque chose est rendu public, on essaie de rattraper le comportement en disant qu’on va rembourser après coup», soutient Danielle Pilette, professeure à l’UQAM spécialisée dans la gestion municipale.

Selon Mme Pilette, l’alcool aurait dû être payé par les participants, «sauf peut-être si on avait offert un verre».

«Le réflexe devrait être clair. Quand il y a fonds publics, il devrait y avoir beaucoup beaucoup de modération», poursuit-elle.

ELIZABETH LAPLANTE/AGENCE QMI

L’experte s’est aussi étonnée de savoir que Valérie Plante avait dépensé plus de 1300$ en surclassement dans ce même voyage afin d’effectuer son vol Montréal-Londres en classe affaires.

Mme Pilette juge que la mairesse avait plutôt habitué les Montréalais à des dépenses modestes de voyage.

Si on compare aux dépenses de son prédécesseur, Denis Coderre, Valérie Plante dépense en effet, en moyenne, près de deux fois moins par année pour des missions à l’international.

Pas de partys pour les employés

Plusieurs employés de la Ville de Montréal devront mettre une croix sur leur party de Noël, a révélé lundi La Presse.

Selon le quotidien, il a été demandé aux différents services d’organiser des fêtes «sans aucun coût pour la Ville», si bien que plusieurs unités ont annulé les activités prévues.

La raison évoquée est celle des restrictions budgétaires de près de 115 M$, annoncées par la présidente du comité exécutif, Dominique Ollivier, en octobre dernier.