Un crâne de dinosaure et une guitare d'époque Louis XIV aux enchères

Un crâne de tricératops et une guitare ayant appartenu à la nièce de Louis XIV doivent être vendus aux enchères le 21 novembre, a annoncé la maison Christie's qui les a présentés mardi au public.

• À lire aussi: Un rare menu du Titanic pourrait être vendu pour plus de 115 000$ aux enchères

• À lire aussi: Un Monet vendu 74 millions de dollars aux enchères à New York

«Baby Jane, un rare et exceptionnel crâne de tricératops, l'une des espèces de dinosaures les plus célèbres», fait partie des 44 lots de cette vente d'objets rares. Découvert en 1998 aux États-Unis, dans le Dakota du sud, il est estimé entre 300 000 et 500 000 euros

AFP

Autre pièce: une guitare de 1692 «ayant appartenu à la nièce de Louis XIV» Elisabeth-Charlotte d'Orléans, qui est «signée par le petit-fils de René Voboam, Jean-Baptiste», selon un communiqué de Christie's qui indique n'avoir «aujourd'hui connaissance que d'une trentaine de guitares réalisées par les luthiers de la dynastie Voboam».

AFP

L'instrument est estimé entre 20 000 et 40 000 euros.

AFP

Une robe de mariée en néoprène signée Karl Lagerfeld pour Chanel, collection hiver 2014-2015, sera également proposée aux enchères (estimation 50 000 à 70 000 euros).