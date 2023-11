Un deuxième organisme réclame la démission de Bochra Manaï

Après le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, un deuxième organisme exige la démission de Bochra Manaï.

Selon Marvin Rotrand, de la plus vieille organisation juive du pays B’nai Brith, la commissaire à la lutte au racisme et la discrimination systémique Bochra Manaï n’a plus la légitimité d’occuper son poste.

Sophie Durocher s’entretient avec Marvin Rotrand, directeur de la Ligue des droits de la personne au sein de la plus vieille organisation juive du Pays B’nai Brith, via QUB radio :

Depuis le début du conflit israélo-palestinien, la tension est à couper au couteau un peu partout dans le monde. Le Québec n’y fait malheureusement pas exception. À Montréal, entre le placardage d’affiches et les coups de feu sur des écoles, les actes antisémites se multiplient. Si Valérie Plante a condamné ces gestes, pas assez fortement selon M. Rotrand, la commissaire Bochra Manaï brille par son mutisme.

«Si Mme Manaï était à des manifestations qui appelaient à la destruction d’Israël, elle doit quitter», estime le directeur de la Ligue des droits de la personne à B’nai Brith au micro de Sophie Durocher à QUB radio.

Selon M. Rotrand, l’absence de condamnation des gestes antisémites de la part de Mme Manaï lui enlève la légitimité de rester en poste.