Une 16e carcasse de béluga retrouvée en 2023

La carcasse d'un jeune béluga mâle a été retrouvée sur les berges de Sainte-Luce, au Bas-Saint-Laurent, lundi après-midi. Cette carcasse est la 16ème qui est retrouvée en 2023.

«La carcasse est en assez bonne condition de conservation, donc il sera possible de faire un examen approfondi», a indiqué Robert Michaud, président et directeur scientifique du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM).

Selon le chercheur, la carcasse sera récupérée sous peu pour être transportée vers la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal située à Saint-Hyacinthe, où une nécropsie sera réalisée dans le but de déterminer la cause du décès.

«Pas de tendance lourde»

Selon le spécialiste des bélugas, avec 16 carcasses retrouvées jusqu’ici en 2023, on est dans la moyenne observée au cours des 40 dernières années.

«On n'a pas détecté de tendance lourde ou importante dans le nombre de carcasses. Depuis 2010, on s'est beaucoup inquiété parce qu'on retrouvait parmi les carcasses beaucoup de femelles, de mortalité périnatale, beaucoup plus de veaux», a expliqué M. Michaud.

Selon les scientifiques, cette tendance est moins présente cette année,

«Sur 16, deux cas sont des nouveau-nés et parmi les autres, c'est environ moitié-moitié en ce qui a trait aux mâles et aux femelles», a précisé Véronique Lesage, qui est chercheure chez Pêches et Océans Canada et spécialiste du béluga.

Les deux scientifiques s'entendent pour dire qu'il est impossible de tirer des conclusions en se basant sur une seule année.

«La valeur du programme de suivi des mortalités de bélugas est vraiment dans la durée. C'est parce qu'on fait ça chaque année depuis 40 ans que l'on peut se prononcer. Des fois, c'est au bout de 5-10 ans qu'on peut détecter une tendance», a souligné M. Michaud.

Des signalements très importants

Dans les 40 dernières années, 600 carcasses ont été récupérées grâce aux signalements des citoyens qui les trouvent sur les berges du Saint-Laurent.

Des signalements qui permettent aux bénévoles du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins (RQUMM) de se rendre sur place et, ainsi, entamer le processus d'analyse de la carcasse.

«Quand on trouve une carcasse, tout se met en branle rapidement. [...] Entre le traitement du signalement, envoyer une équipe, l'attacher, le sécuriser, trouver quelqu'un qui va emmener de la machinerie, soulever la bête, la transporter. C'est quand même colossal comme travail», a expliqué M. Michaud.

«Le programme pour récupérer les carcasses est basé sur les signalements des gens. [...] Et chez les bélugas, c'est la population du béluga du Saint-Laurent qui est la mieux suivie dans l'ensemble des populations au niveau mondial. Même les gens qui travaillent sur d'autres populations vont s'appuyer sur ce qu'on trouve ici», a précisé Mme Lesage.

On estime désormais la population de bélugas du Saint-Laurent à 1850. C'est deux fois plus d’individus que ce qui avait été estimé il y a 10 ans.

Les efforts pour préserver le béluga du Saint-Laurent doivent toutefois être maintenus. Le mammifère marin demeure en voie de disparition.

«Pour l'instant, les chiffres nous indiquent que c'est probablement une population qui est assez stable. Le fait que des femelles meurent en couche et les nouveau-nés aussi va probablement plomber la croissance», a résumé Mme Lesage.