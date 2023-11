Une ex-attachée politique coupable de fraude et de parjure

L’ex-attachée politique du député déchu Claude Surprenant a finalement plaidé coupable aux accusations de fraude, d’usage de faux et de parjure qui pesaient contre elle à la suite d’une enquête de l’Unité permanente anti-corruption. Soulagé, l’ancien élu appelle maintenant les parlementaires à «corriger le passé».

• À lire aussi: Victime d'allégations mensongères: la descente aux enfers du député déchu Claude Surprenant

«Ça fait du bien. Ça fait des années que je suis sur le qui-vive, que ma vie est sur pause, et puis voilà: ce qui devait arriver est finalement arrivé», a confié Claude Surprenant au bout du fil, mardi matin.

Quelques heures plus tôt, l’UPAC a fait savoir que son ancienne employée, Julie Nadeau, a été condamnée à une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis, une ordonnance de probation de 3 ans et une amende de 2400$.

D’août 2014 à décembre 2015, Mme Nadeau a «détourné des sommes totalisant plus de 8000$ du compte de banque du bureau de député vers son compte personnel, commettant ainsi une fraude», a expliqué le corps de police dans son communiqué de presse. Mme Nadeau était alors responsable de la comptabilité du bureau de circonscription du député de Groulx.

Écoutez l'entrevue avec l'ex député caquiste Claude Surprenant au micro de Mario Dumont via QUB radio:

L’enquête a également démontré que Mme Nadeau avait falsifié des documents médicaux afin de bénéficier d’un arrêt de travail prolongé, entre février et décembre 2016, avant d’être finalement congédiée par le député Surprenant, sur recommandation de la direction de l’Assemblée nationale.

Julie Nadeau avait alors entamé des procédures judiciaires pour contester son renvoi, et elle s’est «parjurée à plusieurs reprises» pendant le procès, en affirmant être titulaire d’un baccalauréat en droit alors que ce n’était pas le cas. Le Tribunal a finalement tranché que Claude Surprenant avait de bonnes raisons de l’avoir mise à la porte.

La condamnation de Mme Nadeau est un soulagement pour l’ancien député, exclu du caucus de la CAQ en janvier 2017 en raison d’irrégularités dans les dépenses de son bureau de comté. Quelques mois plus tard, il avait également été réprimandé par le commissaire à l’éthique et à la déontologie, qui s’était appuyé sur le témoignage de son ancienne employée dans son enquête.

PHOTO DIDIER DEBUSSCHÈRE

Claude Surprenant avait ensuite tenté de se faire réélire comme député indépendant aux élections de 2018, lors desquelles il a mordu la poussière face à l’actuel ministre des Finances, Éric Girard. L’ancien élu réclame aujourd’hui une compensation financière de 2 millions $ et des excuses en bonne et due forme de la part de l’Assemblée nationale.

Il a d’ailleurs envoyé un courriel aux députés mardi matin, les enjoignant à «corriger le passé». «J’ai défendu la droiture bec et ongles au cours de ces années avec souci de justice et avec l’intention déterminée de m’assurer que nos institutions ne puissent être bafouées sans conséquence», a-t-il écrit.

M. Surprenant vient tout juste de publier un livre, Une fausse avocate berne l’Assemblée nationale – la vérité défendue avec courage, dans lequel il raconte sa descente aux enfers et ses efforts pour rétablir sa réputation.