Une nouvelle école à 18 M$ à Bécancour

Au Centre-du-Québec, les écoles se préparent à accueillir plus d'élèves avec l'arrivée de la filière batterie, mais aussi l'augmentation de la population des dernières années. Et comme dans bien des projets, ça va coûter plus cher que prévu.

L'ouverture des soumissions de la nouvelle école dans le secteur Sainte-Angèle, à Bécancour, en est la preuve: elle coûtera 5 millions $ de plus que l'enveloppe initialement octroyée par le ministère de l'Éducation, qui était à 13 millions $ en 2020.

Le Centre de services scolaire de la Riveraine soumettra une demande d'augmentation de budget au ministère pour aller de l'avant.

«Les plans et devis, on les a présentés plusieurs fois au ministère et ils étaient au fait de l'évaluation des professionnels. Ça ne sera pas une surprise. Maintenant, je ne peux pas parler pour eux, mais on reste positif d'avoir ce financement-là», a expliqué le directeur général Pascal Blondin.

Le conseil d'administration du CSS de la Riveraine doit entériner mardi soir l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire, qui est l'entreprise Therrien inc. de Nicolet avec un montant de 18 087 000 $.

L'objectif est de défricher dès cet hiver le terrain prévu pour l'école sur le Plateau-Laval, en vue d'y accueillir 13 classes dès septembre 2025. Déjà, avec l'arrivée prévue de nouveaux citoyens en raison de la filière batterie, le CSS a demandé l'ajout de six classes supplémentaires pour cette nouvelle école.

«Ça ne bouge pas juste dans le parc industriel, ça bouge aussi dans les municipalités!», a expliqué M. Blondin.

Des demandes d'ajouts sont aussi déposées pour d'autres secteurs de Bécancour.

Plusieurs nouvelles écoles dans Nicolet-Yamaska

À Baie-du-Febvre, la confirmation est déjà donnée pour une nouvelle école, sur un terrain appartenant à la municipalité, près des loisirs.

À Nicolet, un bâtiment comprenant 18 classes sera érigé sur le terrain actuel de l'école Curé-Brassard. Une enveloppe d'un peu plus de 300 000 $ permet de débuter les plans préliminaires. Le financement devrait être confirmé en juin 2024. Une bonne nouvelle pour les élèves et professeurs qui sont à l'étroit ces dernières années. «Des étudiants, cette année, ont même pris le chemin d'autres municipalités pour aller à l'école primaire, a observé le directeur des communications à la ville de Nicolet Sébastien Turgeon. Généralement, l'école primaire, c'est comme notre école de milieu. Dans la mesure du possible, quand on aura la nouvelle installation, on pourra permettre à ces gens-là, de Nicolet, puissent se rendre à Nicolet pour étudier également.»

La construction d'une nouvelle école devrait aussi être confirmée éventuellement à Saint-Zéphirin-de-Courval, pour remplacer l'école Notre-Dame-de-l'Assomption qui présente des problèmes structuraux. «Quand on fait l'analyse des travaux à effectuer, c'est des travaux qui sont aussi dispendieux que de refaire l'école au complet. Donc, on a fait une demande de remplacement. Ça fait trois ans que cette demande-là, on la renouvelle», a rappelé M. Blondin.

Tant pour cette école que pour l'ajout des classes dans les écoles, des réponses sont attendues du ministère de l'Éducation en juin prochain.