Voici les nominations du 25e Gala Québec Cinéma

C'est ce mardi 14 novembre que le Gala Québec Cinéma a dévoilé l'ensemble des nominations pour ses deux galas.

Au total, ce seront 12 prix qui seront remis lors de la soirée, qui sera diffusée sur les ondes de Noovo le 10 décembre prochain. Jay Du Temple succédera à Geneviève Schmidt, à l'animation de ce qui sera la 25e édition de la remise de prix.



C'est le film Viking de Stéphane Lafleur qui se trouve en tête de liste, avec 18 nominations. Non loin derrière, on retrouve Babysitter de Monia Chokri avec 14 nominations, puis Les chambres rouges de Pascal Plante, et Le plongeur de Francis Leclerc avec respectivement 13 et 12 nominations.

Voici les prix Iris remis lors du Gala Québec Cinéma dans les principales catégories:

Meilleur film

Arsenault et Fils

Babysitter

Falcon Lake

Le plongeur

Les chambres rouges

Noémie dit oui

Viking

Meilleure réalisation

Monia Chokri pour Babysitter

Stéphane Lafleur pour Viking

Francis Leclerc pour Le plongeur

Rafaël Ouellet pour Arsenault et Fils

Pascal Plante pour Les chambres rouges

Photo Agence QMI, Martin Alarie

Meilleur scénario

Catherine Léger pour Babysitter

Eric K. Boulianne, Francis Leclerc pour Le plongeur

Pascale Plante pour Les chambres rouges

Rafaël Ouellet pour Arsenault et Fils

Stéphane Lafleur, Eric K. Boulianne pour Viking

Meilleur premier film

Falcon Lake

Farador

Les hommes de ma mère

Noémie dit oui

Rodéo

Meilleure interprétation féminine | Premier rôle

Larissa Corriveau pour Viking

Kelly Depeault pour Noémie dit oui

Hélène Florent pour Une femme respectable

Léane Labrèche-Dor pour Les hommes de ma mère

Sara Montpetit pour Falcon Lake

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI



Meilleure interprétation masculine | Premier rôle

Guillaume Cyr pour Arsenault et Fils

Patrick Hivon pour Babysitter

Steve Laplante pour Viking

Henri Picard pour Le plongeur

Luc Picard pour Confessions

Photo Agence QMI, JOEL LEMAY



Meilleure interprétation féminine | Rôle de soutien

Julie Le Breton pour Tu te souviendras de moi

Laurie Babin pour Les chambres rouges

Nadia Tereszkiewicz pour Babysitter

Ève Landry pour Bungalow

Élise Guilbault pour Le temps d'un été

Meilleure interprétation masculine | Rôle de soutien

Charles-Aubey Houde pour Le plongeur

Denis Houle pour Viking

Guy Nadon pour Le temps d'un été

Maxime De Cotret pour Le plongeur

Steve Laplante pour Babysitter

Révélation de l’année

Emi Chicoine

Fabiola N. Aladin

François Pérusse

Joan Hart

Juliette Gariépy

Virginie Fortin

Prix du public

23 décembre

Confessions

Katak le brave béluga

Le temps d'un été

Les hommes de ma mère

Pour consulter la liste complète.

Marcel Tremblay / Agence QMI

En plus des trophées remis, le Gala Québec Cinéma soulignera également la carrière de Rémy Girard, qui aura recevra l'Iris Hommage. Un beau clin d'oeil à celui qui a d'ailleurs animé la première édition du gala, en 1999.

Les cinéphiles sont invités à voter pour la catégorie Prix du public, ainsi que pour le meilleur film des 25 dernières années.

Ne manquez pas le Gala Québec Cinéma le dimanche 10 décembre prochain, à 20h, sur Noovo et Noovo.ca