Budget 2024: une hausse de taxe record pour les Montréalais mais pas de baisse des dépenses pour la Ville

Les propriétaires montréalais devront se serrer la ceinture en 2024 avec une hausse moyenne record de la taxe foncière de 4,9% qui permettra à l’administration Plante de ne pas sabrer dans ses dépenses.

«Le budget qu’on vous présente, il est responsable», a déclaré la mairesse Valérie Plante, évoquant l'inflation qui fait des ravages.

La présentation du budget s’est déroulée mercredi matin sans Dominique Ollivier, qui a démissionné de la présidence du comité exécutif lundi dans la foulée des révélations de notre Bureau d'enquête sur ses dépenses à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

C’est dans ce contexte de tempête que la Ville dépose un budget qui frôle les 7G$ avec des hausses de taxes foncières records depuis 2011.

Pour une résidence moyenne estimée à 694 541$, la hausse représente une augmentation de 227$ sur le compte de taxes.

Mais tous les arrondissements ne sont pas égaux: la hausse atteint un sommet de 7,2% dans Pierrefonds-Roxboro, contre 2,6% dans Ville-Marie.

Un budget de près de 7G$

Mme Plante a annoncé une hausse des dépenses de 235 M$, soit 3,5 %. Une augmentation qu’elle qualifie de « modeste et contenue » dans un contexte de ralentissement économique.

Après avoir annoncé en octobre une cure minceur de 115M$ pour l'année en cours, la Ville n'entend pas couper dans ses dépenses l'an prochain.

Les plus grandes parts de cette hausse sont consacrées au transport en commun (48,4 M$), à la sécurité publique (35,5 M$) et aux arrondissements (37,6 M$).

Les dépenses de l’administration continuent donc d’augmenter depuis l’arrivée au pouvoir de la mairesse Plante, en 2018 (voir tableau plus bas).

Des dépenses supplémentaires mal accueillies par les commerçants, qui seront aux prises avec une hausse de taxes de 4,6%.

Mépris

Pour l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville, cette deuxième hausse de taxes historique en deux ans témoigne du «mépris» de l’administration Plante envers la classe moyenne.

« 9% en deux ans, c'est énorme. [...] La gauche caviar promet que chaque pierre doit être tournée, pour s'assurer que tout effort doit être fait, mais ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est des dépenses, des partys», a déclaré Alan DeSousa, porte-parole d'Ensemble en matière de finances.

Le maire de Saint-Laurent se désole de voir que l’administration Plante compte embaucher plus d’employés. « Mme Ollivier n'est pas là, mais toute sa culture de dépenses est reflétée et c'est la mairesse qui porte ce budget-là», a-t-il dit.

« Toutes les entreprises et tous les ménages sont à revoir leurs budgets, à limiter leurs dépenses et à se serrer la ceinture. On cherche en vain dans le budget déposé aujourd’hui un tel exercice de réduction des dépenses de la part de la Ville », a pour sa part réagi Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

BUDGET DE LA VILLE DEPUIS L’ARRIVÉE AU POUVOIR DE PROJET MONTRÉAL

2017 (dernière année de Denis Coderre) – 5,2 G$

2018 – 5,47 G$

2019 – 5,71 G$

2020 – 6,17 G$

2021 – 6,17 G$

2022 – 6,46 G$

2023 – 6,76 G$

2024 – 6,99 G$