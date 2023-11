Seulement quelques minutes après l’annonce du décès de Karl Tremblay, l’animateur de l’émission «La Joute», Paul Larocque, ainsi que l’analyste Elsie Lefebvre ont déploré cette triste nouvelle.

Paul Larocque a parlé d’«une tristesse indescriptible» qui devait habiter les proches du chanteur.

«Les Cowboys Fringants, c’est le cœur du Québec d’aujourd’hui», a affirmé l’animateur.

«C’est immense comme perte», a pour sa part commenté Elsie Lefebvre. «Les Cowboys Fringants, c’est plus qu’une génération. C’est plus de 25 ans d’albums et de succès.»

«Je suis vraiment émue et assommée de ce décès», a-t-elle ajouté. «Les Cowboys Fringants, dans l’histoire du Québec, c’est aussi gros que Beau Dommage, Offenbach et Harmonium. C’est gros. C’est un groupe engagé dans sa société.»

