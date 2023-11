Cinq choses à retenir du budget de Montréal

En plus de l’augmentation des taxes en moyenne de 4,9% pour les propriétaires montréalais, voici quelques faits saillants du plus récent budget de l’administration de Valérie Plante.

400 employés de plus

La Ville de Montréal comptera quelque 400 employés de plus l’an prochain.

Plusieurs de ces postes sont financés par le gouvernement du Québec, dont 107 policiers supplémentaires qui devraient venir s’ajouter à l’effectif en 2024.

Déjà cette année, la Ville avait prévu ajouter 118 policiers, mais 35 ont pu être engagés, a indiqué le responsable de la sécurité publique, Alain Vaillancourt.

Dix-neuf employés seront aussi ajoutés pour gérer le projet de prolongement de la ligne bleue.

Malgré l’augmentation des effectifs, la Ville a indiqué que quelque 91 postes seront abolis, pour réduire les coûts. Il s’agira en priorité de postes vacants ou de départs à la retraite qui ne seront pas remplacés.

Sécurité renforcée aux abords des écoles

En plus de nouveaux policiers, la Ville de Montréal prévoit l’ajout de 20 brigadiers pour sécuriser les abords des écoles. Au total, les 640 brigadiers de l’île coûteront 3 M$ aux Montréalais en 2024.

Des investissements de 15 M$ par année sur les dix prochaines années sont aussi prévus pour sécuriser les aménagements routiers aux abords de 25 écoles annuellement.

« Les gens nous demandent d’en faire plus pour sécuriser tous les déplacements », a souligné la mairesse Plante.

Plus d’argent pour le transport en commun

Les dépenses concernant le transport en commun seront en forte hausse l’an prochain, soit 7,2%.

La Ville devra notamment verser 48 M$ supplémentaires à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), notamment en raison de la mise en service du Réseau express métropolitain et pour financer la gratuité pour les 65 ans et plus.

Un milliard et demi pour l’usine d’eaux usées

Les investissements de la Ville à l’usine de traitement des eaux usées dépassent désormais 1,6 G$.

Le projet de désinfection à l’ozone, lancé sous l’administration Tremblay, frôle désormais le milliard de dollars, à 947 M$. L’an dernier, ce vaste projet, qui aura un impact positif majeur sur la pollution du fleuve Saint-Laurent, était estimé à un peu moins de 700 M$.

Cette hausse importante est notamment due au marché de la construction, selon la Ville.

S’ajoute à ce milliard la réfection des incinérateurs de l’usine, qui est évaluée à 698 M$.

La taxe de bienvenue rapporte moins

En raison du ralentissement du marché immobilier, les revenus issus des droits de mutation immobilière (ou taxe de bienvenue) sont en baisse.

Cette taxe avait rapporté 410 M$ à la Ville de Montréal en 2022, tandis que l’an prochain, il est prévu qu’elle ne rapportera que 309 M$.

La Ville a ainsi décidé de puiser 20 M$ dans les surplus des dernières années pour compenser une partie de cette baisse de revenu.