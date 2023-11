À quelques semaines du temps des Fêtes, les rabais deviennent de plus en plus intéressants, selon le fondateur de Glouton, Jean-François Gagné-Bérubé.

«C’est la première semaine où on sent vraiment qu'on se rapproche du temps des Fêtes. Il y avait de belles aubaines presque partout à un point où nous avions de la difficulté à choisir», explique-t-il.

Le gagnant de la semaine est Maxi, mais la compétition était féroce.

«Une mention spéciale à IGA, Provigo et Metro qui se sont démarquées cette semaine parce que même s’ils n’ont pas gagné, ils offrent beaucoup plus de rabais 10 sur 10 que lors d'une semaine habituelle», indique M. Gagné-Bérubé.

«C’est le meilleur prix sur les cantaloups depuis deux mois, et en plus c‘est sur un format qui est un plus gros», mentionne le spécialiste.

«[Le bacon en format de 500g], on ne le voit pas souvent en rabais. C’est le meilleur prix depuis novembre 2022. C’est vraiment un très bon rabais», souligne-t-il.

«C’est au-delà des fromages, il y a aussi des saucissons et des charcuteries (...). On a une sélection d’environ 50 produits qui sont à 4 pour 20$. Il y a en certains qui valent moins la peine, mais on a plusieurs promotions sur le Boursin, le cheddar fort, le fromage à raclette, le saucisson tranché, et sur ces produits ça vaut la peine. C’est selon moi, le rabais de la semaine», dit-il.

Un chef cuisinier vous propose quelques recettes pour profiter des aubaines de la semaine dans la vidéo ci-dessous.

Est-ce que ça vaut la peine?

Mini pommes de terre (5lb) à 8$ chez Maxi

«C’est plus rare que l’on voit des rabais sur les petites pommes de terre. C’est un prix intéressant, mais c’est joint avec une offre de 1000 points qui équivaut à un dollar de rabais supplémentaire.»

Crème Québon (237ml) à 0,99$ chez Super C

«C’est une très belle aubaine.»

Bouillon Loney’s (400g) à 5,99$ chez IGA

«Ça ne vaut pas vraiment la peine. Le prix va varier dépendamment des épiceries. On a un prix régulier de 5$ chez Maxi.»

Pommes McIntosh (8lb) à 6,99$ chez Provigo pour les membres

«C’est beaucoup de pommes et il faut s’assurer de ne pas en gaspiller pour en profiter. Cependant, c’est un peu le même repère que les agrumes, lorsque c’est sous la barre du dollar par livre, c’est un bon rabais.»

Macaroni au fromage à 0,50$ chez Provigo

«Très belle aubaine parce qu’à prix régulier, c’est 1,50$.»

Bâtonnets de beurre Lactantia à 7,79$ chez Metro

«Je suis partagé parce que c’est tellement facile de séparer son beurre que de l’avoir sous-divisé, je ne crois pas que ça vaut la peine.»