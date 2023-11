Dépistage du cancer du sein au Québec: les objectifs non atteints

La Société canadienne du cancer s'inquiète. Le nombre de femmes de 50 à 69 ans qui sont invitées à participer au programme de dépistage du cancer du sein au Québec n'atteint pas ses objectifs.

«Malheureusement, avec les dernières données, le taux de participation est à 60% et c’est encore plus bas dans certaines régions du Québec», déplore Nathalie Garceau, représente de la Société canadienne du cancer du sein.

«Le programme québécois de dépistage de cancer du sein à un objectif de 70% de participation pour toutes les femmes au Québec», poursuit-elle.

Capture tirée de TVA Nouvelles

Cela signifie que certaines qui pourraient être sauvées grâce à une détection précoce seront malheureusement diagnostiquées trop tard.

Même si le taux de mortalité du cancer du sein a été réduit de moitié depuis presque 40 ans, il reste encore beaucoup à faire, car 1 femme sur 8 sera touchée au cours de sa vie, une statistique qui augmente à 80% chez les femmes de 50 ans et plus.

«Nous, on est vraiment préoccupé par ça, on veut que les femmes passent la mammographie», affirme Mme Garceau.

Au Québec, c’est 1 350 femmes qui en meurent annuellement.

Une approche préventive

Pour prévenir le cancer, les femmes de 50 à 69 ans sont invitées tous les deux ans à participer au programme québécois de dépistage du cancer du sein qui est offert gratuitement.

Marie-Claude Doré, technologue en imagerie médicale au Centre de radiologie Léger et associés, a montré à l’équipe de TVA Nouvelles une radiographie d'une femme de 50 ans qui a eu la chance d'être détectée très tôt sans conséquences graves.

Capture tirée de TVA Nouvelles

Dans ce cas, les mesures préventives ont porté leurs fruits.

Plusieurs femmes hésitent à aller se faire dépister parce qu’elles appréhendent ce qu’on pourrait leur annoncer, mais aussi parce que les procédures peuvent être douloureuses.

La technologue a cependant soutenu que les appareils sont de plus en plus sophistiqués.

«Maintenant le détecteur, il est dans la plaque, donc ce n’est plus du métal froid. La patiente est plus confortable puisque c’est plus près de la température corporelle. C’est la patiente qui peut avec une manette contrôler sa compression et comme ça elle n’a pas peur d’en mettre trop parce que c’est elle-même qui est maître de sa compression», explique la spécialiste.

Une femme sauvée par le dépistage

Une dame de 70 ans qui a aussi profité régulièrement du dépistage a raconté en entrevue sur les ondes de LCN que grâce à ses procédures, les spécialistes ont réussi à détecter le cancer avant qu’il ne s’aggrave.

Capture tirée de TVA Nouvelles

«On m’a dit que j’avais une série de petits nodules qui étaient cancéreux et qui n’étaient pas très gros, mais même à l’échographie et à la palpation, il était impossible de les détecter», témoigne Marie Desroches, une patiente à qui on lui a diagnostiqué un cancer du sein.

Sans cet examen, qu'elle se fait un devoir de subir tous les deux ans, le cancer aurait progressé, comme celui-ci d'une femme qui a mis malheureusement trop de temps à consulter.

***Avec la collaboration d’Harold Gagné***