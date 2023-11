«Il est arrivé»: le sous-variant HV.1 de la COVID se propage au Canada

Un nouveau sous-variant de la COVID-19 appelé HV.1 gagne du terrain au Canada, indiquent des experts.

Il s’agit d’un sous-variant d’Omicron. Il est l’un des seuls sous-variants à connaitre une croissance constante au pays, rapporte Santé Canada.

En août, le sous-variant représentait 2,1% des cas déclarés, alors qu’en date du 29 octobre dernier, il comptait pour 34,4% des cas, comptabilise Santé Canada.

Santé Canada

«Il est arrivé», a déclaré le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses, à Global News.

Alors que la souche HV.1 se propage, des experts de la santé comme M. Bogoch avertissent qu'il est peut-être encore trop tôt pour déterminer si elle est plus contagieuse que les précédents variants.

Bien que la lignée HV.1 gagne du terrain, Santé Canada a déclaré qu’en date du 7 novembre, la propagation générale de la COVID-19 était modérée à faible dans tout le pays.

Origine du sous-variant HV.1

Selon Santé Canada, HV.1 est un autre variant d'Omicron XBB qui descend d'EG.5.

Selon M. Bogoch, le sous-variant n’est pas nécessairement plus virulent que ses prédécesseurs, mais pourrait être particulièrement apte à échapper au système immunitaire des Canadiens.

Actuellement, le Canada qualifie tout descendant d'Omicron de «variant d'intérêt», sauf indication contraire.

Un variant d'intérêt a le potentiel de remplacer le variant dominant. L’impact sur la population n’est toutefois pas nécessairement connu. Le nouveau variant pourrait par ailleurs avoir des effets qui ne seraient pas significativement différents de ceux de ses prédécesseurs.

Quels sont les symptômes du HV.1?

Les symptômes du HV.1 reflètent étroitement ceux des variants précédents: malaise général, fatigue, courbatures, fièvre, toux et écoulement nasal.

Dans les cas les plus graves, les personnes peuvent souffrir d'essoufflement, ce qui peut conduire à une hospitalisation, a déclaré M. Bogoch.

Il ajoute qu'il est important de se rappeler que, quelle que soit la souche, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli courent un risque élevé et sont plus sensibles à cette infection.

Un symptôme qui semble moins répandu qu'auparavant est la perte d'odorat ou de goût, a expliqué le Dr Brian Conway, directeur médical du Centre des maladies infectieuses de Vancouver.

«Au début du COVID, les gens perdaient le goût et l'odorat. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et il se pourrait bien qu'en raison de l'immunité de fond contre le COVID, le symptôme se soit éteint», a-t-il déclaré.

Dans la mesure enfin où les sous-variants dominants sont tous liés à Omicron, le vaccin pour Omicron reste efficace, assure M. Conway.

«Le fait de se faire vacciner [...] renforcera probablement l'immunité chez la majorité des gens, préviendra les maladies graves et réduira de manière significative la transmission au sein de la communauté», détaille-t-il.