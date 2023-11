«Ils viraient la place à l’envers pour 20 personnes», se souvient Vincent Vallières

Pour l’auteur-compositeur-interprète Vincent Vallières, Karl Tremblay était un interprète de génie et son décès laisse endeuillés des gens partout dans la francophonie.

Les Cowboys Fringants sont en effet adorés par les Québécois et les Québécoises, mais pas seulement, pointe en entrevue à LCN M. Vallières, puisque le groupe est aussi grandement apprécié en Europe.

«Les Cowboys en ont fait peu la promotion ici au Québec, mais ils remplissaient des salles et des stades de 10 000, 15 000 personnes», explique M. Vallière qui a chanté avec les Cowboys à l’Olympia de Paris.

«J’ai vu le public fendre quasiment le plancher de l’Olympia de Paris. C’est un groupe qui a créé de la magie partout où il est passé», se souvient-il.

Dès leur début, les Cowboys Fringants ne laissaient personne indifférent, se souvient M. Vallières, qui a amorcé sa carrière au début des années 2000 avec eux en plateau double au Vieux Clocher de Sherbrooke.

«On jouait devant 20 personnes. Et les Cowboys viraient la place à l’envers devant 20 personnes et revenaient six mois plus tard il y en avait 200, puis l’année d’après ils jouaient plusieurs soir à guichet fermé», se remémore M. Vallières.

«Karl était extraordinaire sur scène, et je ne pense pas qu’il faut se gêner pour le dire, un des plus grand interprète de la planète. Peu de gens peuvent se targuer de tenir au creux de leurs mains des foules de 150 000 personnes. Karl savait faire ça, soulever une foule puis la faire réatterrir», explique-t-il.

Une voix inscrite dans nos cœurs

Selon lui, le succès des Cowboys Fringants s’explique par l’immense talent de tous ses collaborateurs, mais aussi bien sûr par la voix de leur chanteur.

«À l’université, quand des amis m’ont fait découvrir les Cowboys à 18-19 ans, je sentais que c’était un peu comme la voix de mon grand frère, mais je ne le connaissais pas à ce moment-là», confie-t-il.

«C’est un deuil qui nous rapproche le plus, je pense, de la famille, les Cowboys Fringants. C’est tellement intime leur musique [...]. C’est vraiment dans notre ADN et la voix de Karl est inscrite dans notre cœur», ajoute-t-il avec émotion.

Écoutez l’entrevue complète de Vincent Vallières dans la vidéo au début de l’article.