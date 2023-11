«Je suis bouche bée»: les Québécois ébranlés par le décès de Karl Tremblay

Les chansons des Cowboys Fringants et le combat de Karl Tremblay contre son cancer étaient bien connus des Québécois et ces derniers étaient nombreux à pleurer le décès du chanteur, mercredi soir.

Voici quelques réactions de citoyens recueillies par notre journaliste dans la rue :

«[Je suis] déçu. Je lui souhaitais la guérison. Je suis bouche bée»

«Je viens de la France et j’ai appris à aimer le Québec grâce aux Cowboys Fringants. Franchement, c’est de la bonne musique du folklore québécois. On aime ça à la maison et on écoute ça avec les enfants. C’est vraiment triste d’apprendre ça aujourd’hui»

«Il faut juste se souvenir des bons souvenirs de lui en fait. Moi, ce sont les partys d’été. Je me souviens quand j’étais plus jeune, à la Saint-Jean surtout, en famille, on jouait beaucoup de Cowboys Fringants et on les chantait fort»

«C’est quand même une icône du Québec. C’est quand même triste d’apprendre ça»

«C’est un bon chanteur. Je l’aimais beaucoup parce qu’il disait beaucoup de choses qu’on pensait réellement. C’est juste dommage qu’on a perdu quelqu’un comme ça»