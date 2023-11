La saison des glissades est ouverte dans les Laurentides

Les amateurs de glissades peuvent désormais faire leurs premières descentes de la saison, au Domaine des Pays d’en Haut, dans les Laurentides, puisque la station vient de lancer la saison des glissades, mercredi matin.

Le Domaine des Pays d’en Haut a annoncé avoir pu activer l’enneigement plus tôt cette année en raison «de la météo des dernières semaines» et ainsi être le premier centre de glissades au Québec à ouvrir pour la saison 2023-2024.

Photo fournie par Les Glissades du Domaine des Pays d’en Haut

Ainsi, le versant Tube accueille, depuis mercredi 10 h, les premiers glisseurs. Le site prévoit d’ouvrir graduellement le versant Adrénaline (tube et rafting) vers la mi-décembre, et l’ensemble de ces installations devraient être accessibles avant le temps des Fêtes.

Entre nouveautés et tradition

Le Domaine a par ailleurs annoncé avoir fait l’acquisition de nouveaux canons à neige «à la fine pointe de la technologie». Aussi, un nouveau dôme recouvre dorénavant les tapis du versant Tube qui permettent de remonter.

Le samedi 16 décembre, de 10 h à 14 h, les visiteurs pourront assister à la traditionnelle arrivée du père Noël en hélicoptère. Ce dernier descendra du ciel vers 11 h dans le versant Tube et les enfants sont invités à apporter leur liste de cadeaux.

«Depuis notre existence, nous essayons d’offrir une expérience unique aux Glissades[...] On essaie de toujours en offrir un petit peu plus aux clients, comme le père Noël en hélico ou notre programmation des Fêtes, par exemple. Nous nous efforçons de créer des moments inoubliables en famille ou entre amis, à chaque visite», a indiqué le directeur des opérations et copropriétaire du Domaine des Pays d’en Haut, Nicolas Raymond.