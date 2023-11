«Crocodile distrait»: Laurent Paquin s’en prend au bonheur

Dans son nouveau spectacle, Laurent Paquin envoie balader pas mal de monde avec un cynisme aussi acéré que des dents de crocodile, mais qui, doit-on l’avouer, fait du bien à entendre. Parfois cru, Laurent Paquin n’a laissé à son public aucune chance de reprendre son souffle.

À 52 ans, et avec la voix dans sa tête qui lui dit «ça achève», l’humoriste n’a plus le temps de s’en faire avec des pacotilles, «de s’obstiner avec les épais sur internet», ni même «pour les ouvertures de show». Dès ses premiers pas sur la scène de L’Olympia de Montréal, mardi soir, avant même de saluer son public, il s’est exclamé qu’«avant de contrôler l’utérus des femmes, l’Église devrait contrôler les bizounes de ses prêtres».

Le ton était donné à cette soirée rythmée aux enchaînements rapides et fluides, qui a défilé en un claquement de doigts.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Laurent Paquin, qui était pourvu d’une forme remarquable, y présentait la première de son cinquième spectacle solo, Crocodile distrait, dans lequel il a pris le temps de réfléchir, de s’interroger, et de s’en prendre à l’industrie du bonheur. Paquin, qui n’a pas le bonheur facile, a écorché avec plaisir les livres de croissance personnelle, les phrases creuses que les gens d’un certain âge publient sur Facebook, les bucketlists, la simplicité volontaire, le karma et les pensées positives, «qui étaient avant une affaire de biscuits de fortune».

L’humoriste a avoué rêver d’écrire plutôt un livre de pensées négatives: «Pourquoi je ferais un sourire à ce gars-là? Est-ce qu’il a déjà fait de quoi pour moi? Non, ben qu’il mange de la marde», a-t-il lancé.

Entre deux réflexions sur le bonheur, la peur et le temps qui passe, l’humoriste a bien prévenu son public que son spectacle n’était pas une conférence: «Je ne suis pas là pour t’aider. Si ta vie va mal, c’est ton problème», a ajouté le vétéran de l’humour.

«La vie, c’est une roue qui tourne pis un moment donné, elle te roule dessus pis tu meurs», a-t-il également lancé à ceux qui croient que leur génération est la meilleure.

Et non, ce ne sont certainement pas les animaux qui sont les plus heureux dans l’histoire. «As-tu déjà regardé un pug dans les yeux... cet animal a toujours l’air de demander l’aide médicale à mourir», a raconté Laurent Paquin à sa foule amusée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L’humoriste a, au grand bonheur du public, présenté de nouvelles chansonnettes, aussi absurdes que niaiseuses, en fin de programme.

C’est Pascal Cameron qui a été l’ouvreur de la soirée, tandis que Sylvain Larocque et Stéphane Poirier, des collaborateurs de longue date, l’ont aidé à l’écriture des textes.

Laurent Paquin reviendra à L’Olympia mercredi puis s’arrêtera à la Salle Albert Rousseau de Québec les 21 et 22 novembre. Il tournera ensuite Crocodile distrait à travers la province au moins jusqu’à l’été. Des supplémentaires viennent d’ailleurs tout juste d’être libérées pour les 8 et 9 mars à Québec et le 15 juin à Montréal.

L’humoriste, vainqueur de la première saison de LOL: qui rira le dernier?, signe également le livre pour enfant Le crocodile distrait, illustré par Éric Godin, paru en septembre dernier.

Pour toutes les dates de sa tournée, c’est ici.