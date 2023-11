Karl Tremblay 1976-2023: le guerrier rend les armes

Le Québec en entier est en deuil. Au terme d’un rude combat contre le cancer qu’il a mené la tête haute et en chantant à chaque fois qu’il le pouvait les succès des Cowboys Fringants sur les plus grandes scènes du Québec, Karl Tremblay a rendu l’âme. Il avait 47 ans.

Ce sont ses fidèles complices depuis un quart de siècle, son amoureuse, Marie-Annick Lépine, Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras, qui ont annoncé la triste nouvelle dans une publication crève-cœur mise en ligne en fin de journée, mercredi.

«C’est avec une tristesse indescriptible que nous vous annonçons le départ de Karl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années, nous avons été portés par votre soutien.»

Au cours des minutes qui ont suivi l’annonce de sa mort, des milliers, voire des dizaines de milliers de messages de sympathie et de tristesse ont déferlé sur le web (voir autres textes), un rappel éloquent de l’amour immense qu’éprouvait les Québécois pour celui qui leur a chanté Les étoiles filantes et L’Amérique pleure.

Chimio

Karl Tremblay souffrait d’un cancer de la prostate. Il avait pris tout le monde par surprise en annonçant aux admirateurs des Cowboys Fringants qu’il était malade, à l’été 2022, et qu’il devait se soumettre à des traitements de chimiothérapie.

Moins d’un an plus tard, Marie-Annick Lépine avait révélé que la chimiothérapie ne fonctionnait plus et que son conjoint devait suivre de nouveaux traitements.

Ça n’a pas empêché Les Cowboys Fringants de poursuivre leurs activités. Même s’ils ont dû annuler des concerts pour respecter le calendrier médical de leur chanteur, Les Cowboys Fringants ont pu monter sur scène à quelques reprises l’été dernier.

Un concert mémorable

Le 17 juillet 2023, ils ont pu donner un concert mémorable devant une foule évaluée à 90 000 personnes sur les plaines d’Abraham, lors du Festival d’été de Québec.

Visiblement affecté par la maladie, mais soutenu de façon exemplaire par ses amis des Cowboys, Karl Tremblay a courageusement chanté durant deux heures.

«Le bonhomme est magané, mais c’est pas grave, on va passer à travers», avait lancé le chanteur pendant que des milliers de festivaliers pleuraient à chaudes larmes.

Album à venir

À la fin septembre, Karl Tremblay avait décidé de ralentir la cadence et de prendre du repos. Tous les concerts des Cowboys Fringants prévus au Québec et en Europe avaient été reportés ou annulés.

«Je vais remettre du jus dans la tank», avait-il promis.

Quelques semaines plus tard, le groupe a avisé ses admirateurs qu’un nouvel album s’en venait et que Karl Tremblay avait pu enregistrer ses voix dans le confort de son salon.

Ce sera malheureusement son ultime legs musical.

Évolution au sein des Cowboys Fringants

Karl Tremblay a fondé Les Cowboys Fringants avec Jean-François Pauzé (guitariste et parolier), qu’il a rencontré en septembre 1994 lors du camp d’entraînement de l’équipe de hockey des Jets de Repentigny. En 1995, le duo compose son premier album, 12 grandes chansons.

Le chanteur abandonne ensuite ses études pour se consacrer à sa passion et à son groupe, qui connaîtra un avant-goût du succès en 1999. Mais c’est surtout avec Break syndical, paru en 2002, et La grande Messe, sorti en 2004, que le groupe atteindra le sommet des palmarès, en plus de s’inscrire comme formation majeure et importante au Québec.

Leurs chansons revendicatrices, nostalgiques, et avec une pointe d’humour, captivent et conquièrent le cœur du public, mais aussi des radios commerciales. Karl Tremblay hérite de son côté de la réputation d’être un véritable meneur et boute-en-train en concert.

Au cours des années suivantes, la formation poursuit son ascension à travers la francophonie, vendant plus de deux millions d’albums à travers celle-ci et se produisant devant des foules toujours très denses, battant très souvent des records d’assistance lors d’événements extérieurs, comme des festivals.

Lauréats d’une vingtaine de Félix, Les Cowboys Fringants ont également partagé la scène avec l’Orchestre symphonique de Montréal, en 2017, pour quatre concerts mythiques sous la direction du Maestro Simon Leclerc, à la Maison Symphonique. Ils ont aussi eu droit à un spectacle-hommage du Cirque du Soleil, en 2019, qui a tenu l’affiche pendant un mois à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières.

En mai 2023, le groupe a reçu la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale et une pluie d’hommages rendue par les élus en poste.

Engagés sur scène comme dans la vie, la formation musicale a mis sur pied, en 2005, la Fondation Cowboys Fringants, qui se concentre sur des projets de conservation de la nature et de sauvegarde des écosystèmes menacés en territoire québécois.

Une passion pour les jeux vidéo

Au cours de sa carrière, Karl Tremblay a été collaborateur à l’émission M.Net, animée par Denis Talbot et diffusée sur les ondes de MusiquePlus, où il faisait des critiques de jeux vidéo.

Il était aussi copropriétaire, depuis 2016, du studio indépendant Triple Boris, spécialisé dans le développement de jeux vidéo, d’applications mobiles et de vidéos d’animation.

Il a eu deux filles avec la multi-instrumentiste Marie-Annick Lépine.

Avec la collaboration de Frédérique de Simone, de l'Agence QMI

