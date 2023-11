En s’accrochant à leur poste, les deux dirigeants de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) convient-ils les contribuables et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à un «diner de cons»?

• À lire aussi: Dépenses à l’OCPM: la vérificatrice générale avait alerté Dominique Ollivier dès 2017

• À lire aussi: Dépenses controversées à l’OCPM: Comment l’enquête de «J.E» a commencé

• À lire aussi: L’Office de consultation publique de Montréal a tenté de dissimuler des informations et cache encore ses factures

C’est la question que l’animateur Paul Larocque a posée à Mme Plante à l’occasion d’une entrevue à l’émission La Joute.

«N’avez-vous pas cette impression? D’abord, ils se moquent de vous un peu, non? C’est clair: vous avez, à mot à peine couvert, demandé leur démission. C’est votre autorité qui est défiée», a-t-il fait valoir.

La présidente Isabelle Beaulieu et le secrétaire général Guy Grenier n'ont en effet toujours pas quitté leur poste respectif, malgré un appel en ce sens, tant de la mairesse que de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.

«Ce qui me surprend, je vais être bien honnête avec vous – Mme Ollivier a fait la même lecture et c’est pour ça qu’elle a donné sa démission –, mais dans le cas des dirigeants actuels, comment se fait-il qu’ils s’accrochent», s’interroge Mme Plante.

«Vous dites qu’ils me défient. Mais moi au final... ce n’est pas tant qu’ils me défient moi, qu’ils défient les Montréalais et les Montréalaises», pointe la mairesse.

Réputation ternie

Ce sont toutefois les dommages causés par l’attitude des deux dirigeants à la réputation de l’OCPM qui affectent par-dessus tout la mairesse Plante.

«Pour être bien honnête, ce qui me fâche, c’est qu’ils sont en train de faire couler la mission d’une organisation qui, bien qu’elle doit être revue, ou resserrée, a quand même fait des choses importantes pour la Ville de Montréal ces dernières années. Ils sont en train de complètement ternir le travail de plein de gens», déplore-t-elle vivement.

«Je trouve ça extrêmement dommage et je trouve que ça manque d’élégance», analyse-t-elle encore.

La mairesse tient par ailleurs à rappeler que si en effet l’OCPM a porté atteinte par ses dépenses à la réputation des organismes et sociétés paramunicipales, il convient de ne pas toutes les condamner en bloc.

«Au final, ce que je veux dire aux contribuables, c’est que les paramunicipales doivent faire des efforts, comme la Ville, et je veux quand même rassurer tout le monde. La STM [Société de transport de Montréal], qui est une paramunicipale, qui est indépendante également, elle fait son travail: elle a fait des économies l’année dernière de 20 millions $, elle va continuer à en faire», assure la mairesse.

Alors que l’administration Plante a annoncé mercredi que les propriétaires montréalais subiront une hausse de taxe foncière moyenne de 4,9%, un record depuis 2010, et cela alors que le budget continue de gonfler pour atteindre près de 7 G$, d’aucuns ont argué que l’abolition de l’OCPM, dont la réputation est au plus bas, rapporterait d’emblée trois millions $ d’économies.

«Je continue de penser que la consultation aux citoyens a sa place», mentionne Mme Plante, qui reconnait toutefois que la question est embêtante.

La mairesse exclut par ailleurs catégoriquement d’accéder à la requête de l’OCPM, qui a demandé récemment davantage de fonds publics.

«Un moment donné, ça va faire! À ce moment-ci, ce à quoi on s’attend des dirigeants de l’OCPM, c’est qu’ils comprennent qu’ils sont en train de ternir la réputation d’une organisation», a-t-elle martelé.

Congédiement à l’horizon?

La mairesse Valérie Plante a ri doucement à l’évocation, par M. Larocque, d’un éventuel congédiement de Mme Beaulieu et de M. Grenier.

«Ils veulent être entendus vendredi, ce sera fait. Mais comptez sur moi, j’ai hâte de voir quels seront leurs arguments très convaincants. Mais pour moi, j’ai déjà dit quelle était ma position», maintient-elle.