Magasinage des Fêtes: des défis de logistique avec le personnel au Bas-Saint-Laurent

Les heures d’ouverture des commerces et des centres commerciaux risquent de varier pour le magasinage des Fêtes encore cette année dans l’Est-du-Québec. Les détaillants doivent composer avec des défis logistiques en lien avec le personnel.

Les prochaines semaines s’annoncent particulièrement occupées dans le commerce de détail.

La prolongation des heures d’ouverture pour permettre aux consommateurs de magasiner en soirée en début de semaine ne sera pas en vigueur au même moment partout.

Le Carrefour Rimouski et le Centre commercial Rivière-du-Loup élargiront leurs heures d’ouverture les lundis, mardis et mercredi soir à compter du 4 décembre. Le groupe Mach, qui est propriétaire des deux établissements, explique qu’une consultation a été effectuée auprès des détaillants et des partenaires pour élaborer l’horaire de la période des fêtes.

Dans d’autres centres commerciaux, comme aux Galeries Montagnaises à Sept-Îles, l’horaire prolongé sera effectif dès le 11 décembre, selon le site web du centre.

Les commerçants locaux doivent aussi s’adapter et établir leurs horaires en fonction de la disponibilité de la main-d’œuvre. Les heures d’ouverture peuvent varier d’un endroit à l’autre.

La Chambre de commerce et d’industrie de La Matanie indique que ses membres sont prêts pour la grosse période de magasinage et rappelle l’importance de l’achat local.

«Au niveau des centres commerciaux, on va peut-être revoir le prolongement des heures d’ouverture du temps des fêtes. Peut-être que nous allons retarder un peu comparativement à l’an passé, en effet, en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Cependant, on voit déjà quand même que la façon de magasiner a beaucoup changé au fil des ans aussi, mais je crois qu’on sait qu’on doit s’adapter, malgré tout.

«J’ai toujours le goût de dire, en tant que directeur général de la Chambre de commerce, qu’il faut toujours penser à chez nous. Nos achats ici pour les gens d’ici. L’impact est vraiment important», explique Denis Lévesque, qui est directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de La Matanie.

Des défis en région

La période du magasinage des fêtes cette année vient aussi avec des défis en région.

Le contexte économique actuel amène de l’incertitude pour les commerçants du Bas-Saint-Laurent quant à la gestion de l’inventaire.

«Les entrepreneurs, actuellement, sont à questionner un peu comment va se passer la vente, comment, à ce moment-là, on se prépare au niveau du flux des inventaires, l’achat de matériel, qu’est-ce qu’on propose à nos clients? Donc, ça, c’est vraiment ça la préoccupation que vivent les entreprises», affirme le directeur général de la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette, Jean-Nicolas Marchand.

La période du magasinage des fêtes est importante pour les commerçants qui espèrent que les consommateurs privilégieront l’achat local.