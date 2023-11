Manifestation des ouvriers spécialisés du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une trentaine d’ouvriers spécialisés du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean – en pleine négociation pour le renouvèlement de leur convention collective - ont manifesté mercredi matin devant les bureaux de la ministre Andrée Laforest.

Ces travailleurs qui effectuent, entre autres, de la réparation et de l'entretien demandent une hausse salariale, compétitive au secteur privé.

Le secteur public leur offre une vingtaine de dollars de l’heure alors qu’au privé, ils peuvent gagner 30% de plus. Un poste permanent à temps complet ne suffit plus à les convaincre de rester.

«Je viens de la construction, il y avait 5$ de différence de l'heure en 2000 et aujourd'hui on parle de 23$ de l'heure de différence. Je vais partir à la retraite dans pas long, sinon c'est sûr que je partirais», a mentionné Michel Dallaire, électricien à l’Hôpital de Jonquière depuis 25 ans.

«Je suis tout le temps en recherche d'emploi. Normalement, ça ne devrait pas être ça», a déploré son collègue Olivier Tremblay, électricien pour l’Hôpital d’Alma.

Les conditions salariales actuelles entraînent un sérieux problème d’attractivité et de rétention de la main-d’œuvre dans le secteur public.

«Ça nous inquiète parce qu'on a plusieurs bâtiments, c'est de l'entretien spécifique, des outils qui sont spécialisés dans le domaine de la santé», a mentionné Olivier Côté, président du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et des services sociaux de la région (CSN).

Sous-traitance

En raison de la pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement opte pour de la sous-traitance. Une situation que déplore le président de la Fédération de la santé et des services pour la CSN, Réjean Leclerc.

Il soutient que de payer de façon décente les ouvriers spécialisés serait plus avantageux pour le gouvernement que d'opter pour la sous-traitance.

«Parce que les ouvriers spécialisés n'ont pas de marges de profit à couvrir. Ils n'ont pas de frais d'administration, ils sont des employés. Donc le gouvernement a tout intérêt à en embaucher davantage», a-t-il expliqué.

«Parce que les ouvriers spécialisés n'ont pas de marges de profit à couvrir. Ils n'ont pas de frais d'administration, ils sont des employés. Donc le gouvernement a tout intérêt à en embaucher davantage», a poursuivi M. Côté.

Statu quo

Malgré plusieurs discussions pour tenter de trouver des pistes de solution, le gouvernement refuse de réviser son offre salariale de 10,3%.

«On est en pleine négo, c'est le bon moment. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne lâchera pas, c'est certain. Je veux que la ministre Laforest le sache et leur dise aux tables là-bas!» a soutenu Hélène Brassard, vice-présidente régionale de la Fédération de la santé et des services sociaux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSN).

Malgré l'absence de la ministre Laforest, ils assurent que les moyens de pression vont continuer à s'accentuer si les négociations restent au point mort.