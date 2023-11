Olymel déménage son siège social à Boucherville

Après plus de 30 ans à Saint-Hyacinthe, l’entreprise Olymel a annoncé mercredi le regroupement de toutes ses activités administratives et de distribution à Boucherville où elle installera son siège social dans les prochains mois.

Le chef de file canadien dans l'industrie de la production, transformation et commercialisation des viandes de porc et de volaille a par ailleurs indiqué qu’elle conservait ses usines dans la région de Saint-Hyacinthe et qu’aucune perte d'emploi n'est prévue.

Avec son nouveau centre stratégique à Boucherville, Olymel compte centraliser une grande partie de son entreposage et de ses opérations de distribution dans le but de «renforcer son modèle d'affaires et d'améliorer ses performances».

«[Ce centre] permettra de réaliser des économies d'argent et de temps importantes, à gagner en efficacité et à favoriser une meilleure gestion de tous les dossiers en rapprochant les équipes», a déclaré le président-directeur général d'Olymel, Yanick Gervais.

Le nouveau centre et le siège social seront ainsi installés au 1620 boulevard de Montarville à Boucherville où d’importants travaux de réaménagement seront entrepris. L’entreprise possède déjà un site à proximité, sur la rue Eiffel.

Ce déménagement, qui touchera 195 personnes, s'échelonnera sur une période de plusieurs mois allant de l'été 2024 au début de 2026, a estimé Olymel.

Rappelons qu’au cours de l’année, l’entreprise a fermé plusieurs de ses usines notamment pour des raisons économiques. En février dernier, la fermeture d’usines à Blainville et Laval a entraîné la perte de 170 emplois. En avril 2023, les installations de Vallée-Jonction ont subi le même sort, et plus 900 personnes ont perdu leurs emplois. Plus récemment, l’usine de Princeville a mis la clé sous la porte et près de 300 travailleurs ont perdu leur gagne-pain.