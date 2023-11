Québec s’attaque au plastique à usage unique

Le gouvernement du Québec souhaite réduire au minimum l’utilisation du plastique à usage unique partout sur le territoire. Il compte mettre en place une stratégie nationale dès 2024 pour forcer les municipalités à uniformiser leurs pratiques et miser sur les produits recyclables.

Le ministre de l’Environnement, Benoît Charette, signale que «la pollution par le plastique, notamment dans l’eau, est un fléau à l’échelle planétaire».

«La pollution liée à l’accumulation de contenants, d’emballages et autres produits composés de plastique dans l’environnement est un enjeu prioritaire», ajoute son cabinet.

Pour contrer ce fléau au Québec, il lance une vaste consultation pour instaurer une «Stratégie de réduction et de gestion responsable des plastiques».

Son ministère espère l’adopter rapidement.

Déjà, des municipalités comme Montréal ont banni les plastiques à usage unique, comme les sacs de plastique d'épicerie et des bouteilles non recyclables, de leur territoire. Toutefois, ces politiques créent une disparité et de la confusion, car elles diffèrent d’un arrondissement à l’autre et d’un commerce à l’autre.

C’est pour cette raison que le gouvernement veut mettre en place une politique unique qui s’appliquera équitablement partout. Les municipalités qui ont déjà mis en place des politiques seront d'ailleurs sollicitées afin d'aider le gouvernement misé sur ce qui fonctionne sur le terrain.

«Ce projet de stratégie est un engagement phare de notre gouvernement afin de mieux protéger l’environnement pour notre bien et celui des générations futures», ajoute le ministre Benoit Charette.

Améliorer le recyclage

Selon nos informations, Québec veut aussi s’attaquer aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) qui servent, par exemple, à l’étanchéité des verres de café à usage unique (produit jettable).

Selon l’Institut de la Santé publique, ces produits de synthèse ne se retrouvent pas naturellement dans l’environnement.

«La stabilité thermique et chimique des PFAS les rend très résistantes à la dégradation et persistantes dans l’environnement», écrit l’organisation.

Ainsi, en plus des restrictions, la stratégie misera aussi sur l’ajout de solutions qui mettront de l’avant de nouvelles technologies ayant le potentiel d’améliorer la performance du Québec à l’égard du recyclage des plastiques.

Consultation

Le ministère de l’Environnement espère favoriser la réinsertion des plastiques dans le cycle de production, «selon une approche d’économie circulaire.»

Une consultation d’une durée d'un mois commence ce mercredi sur Internet avec la diffusion d’un document de travail. Tous les groupes, incluant les municipalités, sont invités à transmettre leurs commentaires et mémoires d’ici le 15 décembre prochain.

Un forum aura ensuite lieu, assure le ministère.

Des exemples de produits en plastique interdit à Montréal utilisé une seule fois ou pour une courte période de temps avant d’être jeté ou recyclé.

• Tasses

• Verres

• Bâtonnets

• Pailles

• Sac

• Ustensiles

• Assiettes

• Contenants

• Couvercles

• Barquettes