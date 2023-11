Témoins des derniers «moments magiques» de Karl Tremblay

La comédienne Marie-Soleil Dion et le directeur général des Grandes Fêtes Telus, Sébastien Noël, ont en commun d’avoir eu la chance de voir Karl Tremblay lors de deux de ses dernières apparitions sur scène.

En entrevue à l’émission «Le Bilan», Marie-Soleil Dion a raconté le «moment magique» qu’elle a vécu sur les plaines d’Abraham le 17 juillet dernier alors qu’elle se trouvait au sein de la foule qui a pu assister à ce désormais mythique spectacle des Cowboys Fringants,

«C’est le plus beau concert auquel j’ai assisté de ma vie, non seulement pour la qualité musicale [...], mais parce qu’on était tous ensemble. Je pense que la plus grande qualité des Cowboys Fringants, c’était vraiment d’être rassembleurs», a-t-elle expliqué.

«Je pense que Karl nous disait, peut-être sans le vouloir, un au revoir et on était tous là pour lui dire qu’on l’aimait et qu’on le remerciait», a ajouté la comédienne.

L’émotion et la fébrilité étaient palpables parmi la vaste foule, mentionne Marie-Soleil Dion.

«Je me suis retrouvée à un certain moment à pleurer dans les bras d’un monsieur que je ne connaissais pas», raconte-t-elle.

De son côté, Sébastien Noël s’est retrouvé aux premières loges de la performance de Karl Tremblay et des Cowboys Fringants aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski.

Après avoir dû s’absenter en 2022, le groupe québécois a fait vibrer quelque 25 000 spectateurs le 3 août dernier.

«C’était très fébrile. C’était un show exceptionnel», indique M. Noël.

Ce dernier a parlé de Karl Tremblay comme un artiste authentique ainsi qu’un humain humble, simple et sympathique.

«C’était quelqu’un de très disponible, qui aimait les gens, qui aimait son public. Il parlait à tout le monde, même aux promoteurs partout», mentionne-t-il.

Pour voir l’entrevue complète, visionnez la vidéo ci-haut.