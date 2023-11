Temps difficiles pour les élus: la mairesse de Longueuil Catherine Fournier sous protection policière

La mairesse de Longueuil Catherine Fournier est sous surveillance policière depuis quelques semaines, car les autorités craignent pour sa sécurité.

Ces mesures de protection rapprochée lors de ses sorties semblent d'autant plus appropriées, car elle a reçu des menaces de mort, récemment.

«On est en train d'enquêter sur ce dossier. C'est arrivé il y a quelques semaines. Ce serait un acte isolé par une personne, confirme Gino Iannone, porte-parole corporatif du Service de police de l’Agglomération de Longueuil (SPAL). Il n'y a pas eu d'arrestation dans ce dossier.»

«Par contre, la protection était venue bien avant que ces menaces arrivent», affirme-t-il.

Agents actifs

Depuis septembre, des mesures de protection ont été mises en place, pour la jeune politicienne.

Celle-ci peut être aperçue en compagnie d’un «garde du corps» à ses côtés, lors de ses différentes apparitions publiques.

«Ce sont des membres du SPAL qui assurent sa surveillance. Ce ne sont pas des agents de sécurité. Ce sont des membres actifs de notre service de police», précise l'inspecteur Iannone.

Polarisation

Dans la dernière année, un documentaire du Bureau d’enquête de Québecor racontant l’éprouvant parcours de Catherine Fournier en tant que victime d’agression sexuelle dans le système judiciaire a suscité beaucoup de messages haineux envers elle sur les réseaux sociaux, selon nos informations.

La troisième élue municipale la plus populaire du Québec selon un sondage Léger effectué il y a près d’un an, gère aussi plusieurs dossiers épineux qui divisent la population à Longueuil, tels que celui des cerfs de Virginie en surpopulation à abattre dans le parc Michel-Chartrand.

«Mme Fournier, c’est quelqu’un qui est actif au niveau médiatique. Il y a eu des dossiers chauds, et il y a des dossiers chauds à Longueuil. Ça amène de la polarisation. On est un peu là-dedans», reconnaît l’inspecteur Iannone, pour expliquer cette précaution.

Il ajoute que cette précaution est évolutive selon le degré de dangerosité de la menace.

L'inspecteur Iannone s'abstient cependant de préciser si cette protection policière est active 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

«Les besoins de protection vont en conséquence avec l’évaluation de la menace», dit-il néanmoins.

Mélange toxique

Or, le policier ne peut s’empêcher de s’attrister en constatant le climat dans lequel les élus se doivent d'oeuvrer.

«On trouve ça totalement déplorable. C’est attristant de voir que nos élus peuvent être la cible de gens malveillants, dit-il. On ressent encore les effets de la pandémie, malheureusement. Le contexte actuel est effervescent. L’inflation, le stress, on a un mélange un peu toxique.»

«On a une petite tornade à passer avant de retrouver le calme, je pense», conclut-il.

Pour sa part, la mairesse a préféré ne pas commenter le dossier en cours.

