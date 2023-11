Un homme porté disparu depuis trois jours à Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public pour retrouver un homme d’origine arabe qui manque à l’appel depuis dimanche.

Sai Kiran Panaganti, 25 ans, a été vu pour la dernière fois le 12 novembre dernier dans l’arrondissement de Lachine. Comme il n’a pas l’habitude de ne pas donner de nouvelles, «les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité», a précisé le SPVM par voie de communiqué.

Photo fournie par le SPVM

L’homme maghrébin à la forte carrure mesure 1,68 m. Il a la barbe et les cheveux noirs et a les yeux bruns. Ce dernier, qui s’exprime en anglais, porte des lunettes de vue noires. Au moment de sa disparition, il portait un kangourou noir – sur lequel il est inscrit «CAT» en jaune – ainsi qu’un pantalon et des souliers noirs.

Toute personne détenant de l’information permettant de localiser Sai Kiran Panaganti est priée de communiquer avec la police.