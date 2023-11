Viol collectif par trois hockeyeurs: Noah Corson croyait avoir le consentement de l’ado

Le hockeyeur Noah Corson accusé d’un viol collectif pour lequel deux de ses amis mineurs ont déjà plaidé coupables a une vision diamétralement opposée de la soirée, lui qui croyait plutôt que l’ado de 15 ans était majeure et consentante.

• À lire aussi: Viol collectif par des hockeyeurs: Noah Corson aurait participé à l’agression sexuelle d’une ado, selon un des accusés

« On s’est tous demandé si on faisait une nouvelle expérience. On a demandé à [la plaignante] si on couche tous ensemble. Elle a dit : “oui go” ». Puis pendant l’acte, « elle est excitée, elle veut être là ».

C’est ainsi que Noah Lee Jetté Corson, de son nom complet, raconte la relation sexuelle de groupe survenue chez la plaignante à l’automne 2016.

L’ancien des Voltigeurs de Drummondville subit présentement son procès pour le viol collectif. Rappelons que deux de ses amis, aussi joueurs de hockey, ont déjà plaidé coupables devant le tribunal de la jeunesse. Puisqu’ils étaient mineurs au moment des faits, on ne peut les nommer.

L’un d’eux a témoigné hier pour la Couronne. Il a raconté que Noah Corson serait entré dans la chambre pendant l’agression sexuelle, se serait déshabillé et aurait pénétré la mineure sans jamais lui demander son consentement.

« Elle voulait »

La version du Sherbrookois de 25 ans diffère. « C’est elle qui nous a offert des condoms. C’est elle qui faisait les mouvements. Ce n’est pas nous qui initiait (sic). [...] Clairement qu’elle voulait », a-t-il témoigné aujourd’hui pour sa défense.

Avant de quitter l’appartement ce soir-là, le hockeyeur professionnel n’a pas remarqué si l’adolescente pleurait, tel que son ami l’a raconté hier.

« Elle était correcte. Comme si rien de pas correct ne s’était passé », a affirmé catégoriquement Corson.

Pourtant, son ami âgé de 17 ans à l’époque avait ressenti le besoin de s’excuser à la jeune femme « pour ce qui s’était passé ». Puis lorsque les trois garçons sont partis, elle se serait couchée nue et en pleurs dans son lit, complètement perdue et déstabilisée, selon le témoignage de la présumée victime.

L’âge au cœur des accusations

En contre-interrogatoire, Noah Corson a été martelé de questions sur l’âge de la plaignante. L’élément au cœur du procès puisqu’une personne mineure ne peut consentir à avoir une relation sexuelle à plusieurs, a expliqué au Journal le procureur de la Couronne, Me Marc-André Roy.

De son côté, Corson était persuadé que l’adolescente était majeure, notamment puisqu’elle parlait de sexe, qu’elle buvait de l’alcool et sortait parfois dans les bars, a-t-il affirmé.

« Il y a une question toute simple : “tu as quel âge ?” Lui avez-vous demandé ça ? », a lancé Me Roy à Corson, qui a répondu par la négative.

« J’aurais dû demander ses cartes d’identité », a-t-il ajouté.

Le procès se poursuit en après-midi devant le juge Paul Dunnigan au palais de justice de Drummondville.