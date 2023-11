Espèce protégée: il déménage avec un python royal dans ses cartons

Un python royal de 7 ans mesurant près d'un mètre de long a été retrouvé fortuitement dans le coffre d'une voiture par la douane à la frontière franco-suisse en Haute-Savoie.

L'automobiliste, en plein déménagement de Lyon à Lausanne, n'a pas été en mesure de présenter le permis obligatoire pour posséder ce genre de reptile exotique qui fait partie des espèces protégées, selon ce qu’a rapporté mardi France 3.

L'animal entreposé dans une caisse avec trois autres reptiles aurait été acquis lors d’une bourse aux reptiles sur le site de ventes Leboncoin, selon les déclarations de l'automobiliste aux agents des douanes de Saint-Julien Bardonnex.

Le Python regius retrouvé dans les affaires de l’individu est une espèce protégée par la convention de Washington, un texte en vigueur depuis 1975 qui protège et «réglemente le passage en frontières de 38 000 espèces animales et végétales».

Les douanes ont donc «notifié à l’intéressé le délit d’exportation sans déclaration de marchandise prohibée», avant de confier le serpent à une structure spécialisée, selon toujours le média français.

En 2022, 423 infractions ont été relevées par les services douaniers en France (14 % de plus qu’en 2021), ce qui a abouti à la saisie de «plus de 100 000 spécimens et produits issus d’espèces protégées" parmi lesquelles, des cuirs, des peaux ou encore des coquillages et des coraux.