Fin du Publisac: des pertes financières en vue pour les Éditions Nordiques

La disparition du Publisac sur la Côte-Nord à compter du 1er mai prochain entraînera des pertes financières pour les Éditions Nordiques, qui possèdent quatre hebdomadaires, dont trois dans cette région.

La fin du partenariat avec TC Transcontinental pour la distribution du Publisac par les camelots des Éditions Nordiques ne menace toutefois pas l’entreprise. Le Publisac sera remplacé par un feuillet publicitaire appelé Raddar qui sera distribué de porte à porte par Postes Canada.

«Nous, pour les Éditions Nordiques, c’est à peu près un demi-million de dollars de perte de revenu», a indiqué le propriétaire des Éditions Nordiques, Simon Brisson.

Les quatre journaux des Éditions Nordiques survivront à ce changement, qui survient un peu plus tôt qu’anticipé. L’entreprise prévoit faire certaines économies avec la diminution marquée du volume à distribuer de porte à porte par ses camelots.

TVA NOUVELLES

«On ne faisait pas d’argent à livrer des circulaires. On en mangeait même. Sur la Côte-Nord, on n’avait pas assez de débit de circulaire. Jusqu’à quel point ça va faire mal aux Éditions Nordiques? Je ne suis pas capable de vous le quantifier là, mais à première vue, je ne suis pas stressé», a dit Simon Brisson.

Les Éditions Nordiques déploient beaucoup d’effort pour maintenir son réseau de distribution. Mais les camelots se font rares et dans certaines communautés, comme en Haute-Côte-Nord, le journal n’est pas livré à toutes les portes. Cette situation pourrait se reproduire ailleurs.

«À Natashquan, on le livrait par Postes Canada, mais avec l’aide de TC Médias avec leur circulaire. Des petits secteurs comme ça : comment je vais rendre le journal disponible? J’ai jusqu’au 1er mai pour trouver des solutions.»

Parallèlement à ce changement, les Éditions Nordiques, larguées comme tous les médias canadiens par Méta, misent dorénavant sur ses propres plateformes pour mettre en valeur le travail de ses journalistes.

TVA NOUVELLES

Une application, dont la sortie a été mainte fois reportée, devrait être disponible le 22 novembre.

«Ce qu’on veut, c’est que les gens aient leur nouvelle du bout des doigts, que ce soit facile. En même temps, quand on a vu le blocage de Meta sur nos plateformes Facebook et Instagram, on s’est dit : vive l’application » a indiqué l'éditrice du journal Le Nord-Côtier, Karine Therrien.

Les Éditions Nordiques bénéficient du programme de soutien aux médias écrits du gouvernement du Québec pour l’aider à payer le salaire de ses journalistes. Les baisses de revenus publicitaires causés par la présence des géants du web ont des impacts plus importants que la fin du Publisac.

«Si on n’a pas de subventions présentement, on opère pu. Mais on l’a. Le marché national de la publicité, on en a pu», a indiqué Simon Brisson.